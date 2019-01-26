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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak-Fotoğraflar: İHA
26.01.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Kırmızı Sezon'un şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu

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Kırmızı Sezon'un şampiyonu 1907 Fenerbahçe oldu

Türkiye’nin popüler FPS oyunlarından Wolfteam için düzenlenen, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Kırmızı Sezon'un final İstanbul'da yapıldı. 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor arasında geçen sezon finalini kazanan 1907 Fenerbahçe oldu. 

Netmarble Türkiye'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Türkiye Kupası’nın 2'nci ayağı olan Kırmızı Sezon, derbiyle final yaptı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları arasında kıyasıya geçen mücadeleyi 1907 Fenerbahçe kazandı. Her iki takım da 30 puanla finale kadar geldi. Şampiyon olan 1907 Fenerbahçe, düzenlenen törende taraftarıyla birlikte kupayı kaldırdı. İnternet üzerin yayınlanan etkinlik binlerce kişini tarafından canlı takip edildi. 

''Tüm sezon boyunca 10 binin üzerinde takım mücadele etti'' 

Çılgın bir sezon geçirdiklerini dile getiren Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, ''Tüm sezon boyunca 10 binin üzerinde takım mücadele etti. Özellikle online ortamlarda çok takip edildi. 3 milyonun üzerinde espor izleyicisi, Wolfteam heyecanlı şeklide takip etti. Çok çekişmeli maç oldu, final de önemli derbiye denk geldi. Çekişmenin sonunca kazan 1907 Fenerbahçe oldu'' dedi. 

''Esporun daha da hızlanarak büyüyeceğine inanıyorum'' 

Türkiye'de esporu değerlendiren Özistek, ''Türkiye'de espor beklenenden daha hızlı gelişiyor. 5 sene önce esporun daha ilk adımları atılırken, şu an geldiğimiz noktada sadece bugün İstanbul'da 7 tane espor etkinliği vardı. Bizim yaptığım şampiyonluğa paralel olarak 7 tane etkinlik vardı. Bu şekilde bakarsak; belki de Avrupa'da hiçbir ülkede bu kadar çok etkinliği ve bu kadar çok espor organizasyonunu aynı anda göremezsiniz. Diğer taraftan markaların, gerek sponsor gerek reklam vererek espora girmeye başladığını görüyoruz. Markalardaki yöneticilerin buna değer verdiğini, büyük izleyici kitlesinin farkına vardığını görüyoruz. Esporun daha da hızlanarak büyüyeceğine inanıyorum'' diye konuştu. 

''Türkiye, esporda dünyada en önemli 10 ülkeden bir tanesi'' 

Esporun bazen dijital oyunlarla karıştırıldığını belirten Özistek, ''Türkiye'de 30 milyonun üzerinde oyuncu var. Bunun yaklaşık 15 milyonu espor izleyicisidir ve bu izleyiciler birçok oyuna yayılmış vaziyette. Genç nüfusu ve bu kadar büyük espor izleyicisi potansiyeli nedeniyle Türkiye, dünyada en önemli 10 ülkeden bir tanesi'' şeklinde konuştu. 

''2 sezonda da hiç yenilmeden şampiyon olmayı başardık'' 

1907 Fenerbahçe takımının kaptanı Cenk Combatstar Erşahin, şöyle konuştu: ''Son 2 sezon bizim için harika geçti. 2 sezonda da hiç yenilmeden şampiyon olmayı başardık. Bu sezonda final tatlıydı, çünkü 2 büyük kulübün mücadelesi vardı. Bu sahnede oynamak heyecan veri ve güzel. Fenerbahçe arması altında oynamakta bizim için gurur verici. Bomba gibi bir sezondu, bomba gibi gelip kupayı kaldırdık. Maçın birazcık daha farklı geçmesini düşünüyorduk. Bu kadar rahat geçeceğini düşünmüyorduk. Rakip takım güzel oynadı, kendilerini tebrik ederim''. 

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