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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

Kırmızı kartı yedi, rakibine uçan tekme attı

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Kırmızı kartı yedi, rakibine uçan tekme attı

Amatör Küme final maçında Balısporlu Fatih Birdane, gördüğü kırmızı kart sonucu sinirlerine hakim olamadı ve rakibinin göğsüne tekme attı.

KDZ Ereğlispor yöneticileri, bu hareket sonrası Fatih Birdane'den şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi.

U-19 2.Amatör Küme final maçında KDZ Ereğlispor ve Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu sahasında karşı karşıya geldi. Balıspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 80. dakikasında sinirler gerildi. Balıspor'un oyuncusu Fatih Birdane rakibi ile girdiği sert müdahale sonucunda maçın hakemi Bayram Çiv tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmesiyle sinirlerine hakim olamayan Birdane, rakip oyuncu Çınar'ın göğsüne uçan tekme attı. Yerde acılar içinde yatan Soner Çınar, neredeyse kalbi durma pozisyonuna kadar geldi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan Çınar, saha kenarına kaldırıldı. Öte yandan forması çıkarılan Çınar'ın göğsünde krampon izi çıktı. KDZ Ereğlispor yöneticilerinin rakip oyuncu Fatih Birdane'den şikayetçi olacağı öğrenildi. Balıspor, KDZ Ereğlispor'u 9-0 yenerek şampiyon oldu.

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Kırmızı kartı yedi, rakibine uçan tekme attı

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