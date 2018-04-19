"Kırmızı Kart Olur" oranı yine güncellendi! Yeni oran...
Tüm gözler bu akşamki derbide! Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına açılan "Kırmızı Kart" tercihi ikinci kez güncellendi!
2,70'ten açılan ilk oran, dün akşam 2,50'ye gerilemişti.
İlk maçta 3 kırmızı kart ve tartışmalı kararlar maça damga vurmuştu.
İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünde en az 1 kırmızı kart izledik. Bu 5 maçta toplam 11 kere kırmızı kart çıktı.
2,50 de çok durmadı ve yeni oran 2,25 olarak güncellendi!
Maçın hakemi Mete Kalkavan, bu sezon Süper Lig'de 21 maç yönetti - 4 kere kırmızı kart gösterdi.
Rıdvan Aksu uyarmıştı!
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