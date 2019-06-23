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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.06.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Kırmızı kart gösteren hakeme saldırdılar

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Kırmızı kart gösteren hakeme saldırdılar

Kahramanmaraş'ta dün oynanan U19 2'nci Amatör Küme maçında hakem Mustafa Barman, kırmızı kart gösterdiği oyuncunun takım arkadaşları tarafından tekme tokatlı saldırıya uğradı. Olaylar nedeniyle toplam 6 kırmızı kart gösteren hakem, maçı bitirmeden soyunma odasına gitti.

2'nci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Büyüksırspor ile Çağlayanceritspor karşı karşıya geldi. Galip gelen takımın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceğinden dolayı çekişmeli geçen maçta arka arkaya 8 gol oldu ve 70'nci dakikaya 4-4'lük beraberlikle girildi. Bu dakikada Çağlayanceritspor'dan bir futbolcunun rakip oyuncuya müdahalesi sonrası hakem Mustafa Barman elini cebine götürdü. Barman, sarı kartı olan oyuncuya ikinci sarı katı çıkardığı sırada oyuncu hakemin eline vurdu. Hakem tekrar elini kaldırıp önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi. Bunun üzerine Çağlayanceritspor'dan bazı futbolcular hakemin üzerine yürüdü. Bu sırada arbede yaşandı ve Mustafa Barman, 2 futbolcuya daha kırmızı kart gösterirken, bazı futbolcular hakeme tekme tokat saldırmaya başladı.

Yere düşen hakem kalktıktan sonra 3 kırmızı kart daha gösterdi. Çağlayanceritspor'dan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Mustafa Barman, maçı bitirmeden soyunma odasına gitti.

HAKEMLERDEN KINAMA
Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kahramanmaraş Şubesi de yazılı bir açıklama yaparak hakem Mustafa Barman'a yapılan saldırıyı kınadı. Bu tür olayların Türk futboluna zarar verdiği belirtilen açıklamada, olaylarla ilgili erekli hukuki sürecin başlatılacağı ve takipçisi olunacağına dikkat çekildi

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