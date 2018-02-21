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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Ozan Tufan dönmek istiyor

Spor Arena
İSMAİL ER
21.02.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

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Bayern Münih’e ilk maçta 5-0 kaybeden Beşiktaş, turdan umudunu kesti. Yönetim ve teknik heyet, ligde de yarıştan kopmamak için Fenerbahçe derbisi öncesi adeta ‘kırmızı alarm’ verdi. Parolaysa “Mutlak 3 puan”.

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde Bayern Münih’e 5-0 kaybeden Beşiktaş, rotasını tamamen Süper Lig’e çevirdi. Lig ve kupada üst üste oynanacak iki F.Bahçe derbisi öncesi ‘kırmızı alarm’a geçildi. Yönetim ve teknik heyet, pazar günkü F.Bahçe derbisinin ligde ‘sezon finali’ niteliğinde olduğunu belirterek, parolayı ‘Mutlak 3 puan’ olarak belirledi. Kulüp Trabzon ve Başakşehir maçlarını da hedef olarak şimdiden belirledi.

Başkan Fikret Orman, derbiye kadar takımla yakından ilgilenecek. Talisca’nın cezasının kaldırılması için TFF’ye başvuran yönetim, yeni bir hakem hatasının yaşanmaması için de uyarılarda bulunacak.

GEÇEN SEZON YIKILMADIK

- TEKNİK direktör Şenol Güneş, Münih’te maçın son düdüğünden itibaren oyuncularının ilgisini maça çevirmek için çalışmalara başladı. Basın toplantısında Bayern Münih’i elemelerinin artık mümkün olmadığını belirten Güneş, artık tek hedeflerinin lig olduğunu açıklayarak, camiaya da mesaj verdi. Güneş, geçen sezon Dinamo Kiev karşısında alınan 6-0’lık yenilgiye rağmen lige döndüklerini oyuncularına hatırlatarak, “Artık tüm zihnimizle lige konsantre olmalıyız. Gelecek sezon da burada olmak istiyorsak ligi kazanmalıyız” dedi. Güneş, lig ve kupadaki F.Bahçe derbilerinin dışında Trabzon ve Başakşehir maçlarının da puan kaybetme lükslerinin olmadığını vurguladı.

GÜNEŞ’TEN BASIN TOPLANTISI

- GÜNEŞ, cezalı Talisca ve Pepe’nin yokluğunda sahaya süreceği 11 üzerinde çalışmaya başladı. Güneş’in savunmada Tosic ile birlikte Medel’e şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam orta alanda da Atiba-Tolgay ve önlerinde de Oğuzhan’ı düşünüyor. Güneş’in forvetteyse Negredo ile başlama ihtimali yüksek. F.Bahçe’nin fizik gücünün yüksekliğine dikkat çeken Güneş, 10 kişi tamamlanan Münih maçında yıpranan takımını fiziksel olarak yenilemek için de pazara kadar çalışacak. Öte yandan Şenol Güneş bugün saat 12.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyşecek.

KARTAL’IN ZORLU FİKSTÜRÜ

Beşiktaş, bu pazardan başlayarak biri kupada olmak üzere, iki F.Bahçe derbisine çıkacak. Siyah beyazlılar ayrıca Trabzon ve Başakşehir ile de karşı karşıya gelecek.

25 Şubat PAZAR· Beşiktaş-Fenerbahçe

1 MART PERŞEMSE· Beşiktaş-Fenerbahçe

5 Mart PAZARTESİ· Trabzonspor-Beşiktaş

10 Mart CUMARTESİ· Beşiktaş-Gençlerbirliği

14 Mart ÇARŞAMBA· Beşiktaş-Bayern Münih

18 Mart PAZAR · Başakşehir-Beşiktaş

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