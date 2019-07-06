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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

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Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, başaltı boyunda Emirhan Ergin ile Yalçın Üncül arasında kıran kırana geçen müsabakayla sona erdi.

Başaltı boyundaki güreşlerde eşleşen pehlivanlardan Balıkesirli Emirhan Ergin ile Bursalı Yalçın Üncül arasındaki karşılaşma, normal sürede tamamlanamadı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda sadece iki pehlivanın kaldığı müsabakada, seyirciler çayıra inerek güreşçilerin etrafında çember oluşturdu.

Puan alanın kazanacağı güreşte iki pehlivan da birbirine üstünlük kurmak için yoğun çaba sarf etti.

Havanın kararmasına rağmen er meydanını terk etmeyen seyircilerin tezahüratları altında yaklaşık 2,5 saat süren müsabakada, Yalçın Üncül rakibinin boşluğundan yararlanıp puanı kaptı.

Çeyrek finale yükselen Yalçın Üncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir müsabaka olduğunu ifade etti. Hedefinin önce başaltı şampiyonluğu daha sonra da başa güreşmek olduğunu belirten Üncül "Çok yoruldum. Rakibimi de tebrik ederim. Hedefim başpehlivan olmak." diye konuştu.

Güreşleri izlemek için Manisa'dan gelen İbrahim Yılmaz da uzun zamandır böyle bir müsabaka takip etmediğini vurgulayarak, "Eskiden Kırkpınar'da güreşler saatlerce sürermiş. Hava kararınca da devam edermiş. Bu da onlara benzedi. Eski güreşler gibi oldu. Güreş gibi güreş oldu." ifadelerini kullandı.

Bu müsabakayla organizasyonun ikinci gün güreşleri de tamamlandı.

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