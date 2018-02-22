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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDiğer HaberleriKırkpınar'ın başpehlivanı bu yıl da iddialı!
Diğer Kırkpınar'ın başpehlivanı bu yıl da iddialı!
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22.02.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Kırkpınar'ın başpehlivanı bu yıl da iddialı!

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656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl 6 Temmuz'da çıkılacak Kırkpınar er meydanında altın kemeri bırakmak istemiyor.

Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Edirne'de zorlu rakiplerini yenerek altın kemeri kuşanmanın kendisine nasip olduğunu söyledi.
Bu yıl da aynı başarıyı elde etmeyi hedeflediğini vurgulayan Balaban, bu çerçevede 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne
geçen yılın kasım ayında hazırlanmaya başladığını anlattı.

Güzel bir hazırlık ve kamp dönemi geçirdiğini aktaran Balaban, şöyle konuştu:
"Antrenörlerim ve ekip arkadaşlarımla çok güzel bir çalışma ortamımız var. Beslenmemize, uykumuza, çalışmalarımıza, dinlenmemize çok özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Antrenman ve beslenme, bunlar birbirini etkileyen bir zincir zaten. Bunun birini boşladığınız zaman maalesef başarı olmuyor. O yüzden fedakarlık yapmak, disiplinli olmak gerekiyor. Biz de hedeflerimiz için gereken fedakarlığı yapıyoruz, çalışıyoruz. Kırkpınar'da bu yıl da altın kemeri kuşanmayı ve 3 yıl üst üste birinci olup altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyorum."

100 KİLONUN ÜZERİNDE BAŞLAMAK İÇİN KİLO ALMAYA ÇALIŞIYOR

Balıkesir'de "Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor" sloganıyla yapılan salon kış güreşlerinde de şampiyon olduğunu anımsatan Balaban, bu tür başarıların düzenli çalışmayla yakalandığını söyledi.

Geçen yıl Kırkpınar güreşlerine 97-98 kilogramla girdiğini belirten Balaban, şunları kaydetti:
"2 günlük zorlu güreşlerin ardından 3-4 kilo verdim. Kış dönemimizde, hazırlık dönemimizde biraz kilo almaya dikkat ediyoruz. Çünkü sezonda çok fazla kilo kaybım oluyor. O yüzden sezona 100 kilonun üzerinde başlamayı planlıyorum. Kamp dönemlerinde, özellikle antrenmanların yoğunlaştığı dönemlerde kilo kaybı oluyor, 97-98 kilolara düşüyorum. O da benim ideal, formumun zirvesinde olduğum kilom yani 97-98 kilolar."

Balaban, bu yıl da Kırkpınar yağlı güreşlerinin çok çekişmeli geçeceğini vurgulayarak, bu ciddiyetle çalıştığını altın kemeri kaptırmaya niyetinin olmadığını sözlerine ekledi.

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