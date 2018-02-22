Kırkpınar'ın başpehlivanı bu yıl da iddialı!
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl 6 Temmuz'da çıkılacak Kırkpınar er meydanında altın kemeri bırakmak istemiyor.
Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Edirne'de zorlu rakiplerini yenerek altın kemeri kuşanmanın kendisine nasip olduğunu söyledi.
Bu yıl da aynı başarıyı elde etmeyi hedeflediğini vurgulayan Balaban, bu çerçevede 6-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne
geçen yılın kasım ayında hazırlanmaya başladığını anlattı.
Güzel bir hazırlık ve kamp dönemi geçirdiğini aktaran Balaban, şöyle konuştu:
"Antrenörlerim ve ekip arkadaşlarımla çok güzel bir çalışma ortamımız var. Beslenmemize, uykumuza, çalışmalarımıza, dinlenmemize çok özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Antrenman ve beslenme, bunlar birbirini etkileyen bir zincir zaten. Bunun birini boşladığınız zaman maalesef başarı olmuyor. O yüzden fedakarlık yapmak, disiplinli olmak gerekiyor. Biz de hedeflerimiz için gereken fedakarlığı yapıyoruz, çalışıyoruz. Kırkpınar'da bu yıl da altın kemeri kuşanmayı ve 3 yıl üst üste birinci olup altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyorum."
100 KİLONUN ÜZERİNDE BAŞLAMAK İÇİN KİLO ALMAYA ÇALIŞIYOR
Balıkesir'de "Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor" sloganıyla yapılan salon kış güreşlerinde de şampiyon olduğunu anımsatan Balaban, bu tür başarıların düzenli çalışmayla yakalandığını söyledi.
Geçen yıl Kırkpınar güreşlerine 97-98 kilogramla girdiğini belirten Balaban, şunları kaydetti:
"2 günlük zorlu güreşlerin ardından 3-4 kilo verdim. Kış dönemimizde, hazırlık dönemimizde biraz kilo almaya dikkat ediyoruz. Çünkü sezonda çok fazla kilo kaybım oluyor. O yüzden sezona 100 kilonun üzerinde başlamayı planlıyorum. Kamp dönemlerinde, özellikle antrenmanların yoğunlaştığı dönemlerde kilo kaybı oluyor, 97-98 kilolara düşüyorum. O da benim ideal, formumun zirvesinde olduğum kilom yani 97-98 kilolar."
Balaban, bu yıl da Kırkpınar yağlı güreşlerinin çok çekişmeli geçeceğini vurgulayarak, bu ciddiyetle çalıştığını altın kemeri kaptırmaya niyetinin olmadığını sözlerine ekledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle