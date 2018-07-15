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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
15.07.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Kırkpınar'da finalisti 'VAR' belirledi

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Kırkpınar'da finalisti 'VAR' belirledi

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu mücadele edecek. Yarı finaldeki Şaban Yılmaz-Ali Gürbüz arasındaki güreşin kazananı VAR sistemi belirledi.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final belli oldu. Ali Gürbüz ile Şaban Yılmaz arasında gerçekleşen yarı final mücadelesinde güreşin normal süresinde birbirlerine hamle yapan her iki baş pehlivan yendiğini iddia ederek, güreşi bıraktı. Kule Hakem Komitesi’nin ‘VAR’ video hakem uygulamasına bakacağının anons edilmesinin ardından, sahadan ayrılan Şaban Yılmaz yeniden Er Meydanı’na döndü.

Finalisti ‘VAR’ belirledi

Kule Hakem Komitesi’nin ‘VAR’ uygulaması ile Şaban Yılmaz’ın yendiğini açıklamasının ardından, Yılmaz ve ekibi büyük sevinç yaşarken, Gürbüz ve ekibi büyük üzüntü yaşayarak, karara itiraz etti. Altın kemer yolunda Kırkpınar’ın iki iddialı ismi Şaban Yılmaz ve Orhan Okulu, finalde kozlarını paylaşacak. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde yarı final müsabakaları tamamlandı. 2011-2012 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz, yarı final mücadelesinde 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz’ı yenilerek, final altın kemer yoluna veda etti. 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu ise Serhat Balcı ile mücadelesinde rakibini geçerek, finale yükselen isim oldu.

Orhan Okulu’nun final yolculuğu

2015 yılında altın kemere uzanan Orhan Okulu, 657’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’de, ilk turda Kaan Kaya’yı, ikinci turda Hasan Cengiz’i, üçüncü turda Nedim Gürel’i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan’ı, yarı finalde de Serhat Balcı’yı yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2017 yılında altın kemeri İsmail Balaban ile yaptığı final güreşinde kaybetmişti.

Şaban Yılmaz’ın final yolculuğu

2005 yılında altın kemere uzanan Şaban Yılmaz, ilk turda Serhat Gökmen’i, ikinci turda Ali Altun’u, üçüncü turda Ünal Karaman’ı, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Ali Gürbüz’ü yenerek yıllar sonra finale adını yazdırdı.

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