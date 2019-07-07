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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Kırkpınar yağlı güreşleri programı canlı yayın ile saat kaçta hangi kanalda?

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Kırkpınar yağlı güreşleri programı canlı yayın ile saat kaçta hangi kanalda?

Bu yıl 658. kez gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri, final müsabakası ile ağasını belirleyecek. Kırkpınar yağlı güreşleri programı canlı yayın ile takip edilebilecek. İşte, Kırkpınar yağlı güreşleri canlı yayını saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler

Heyecanın doruklara çıktığı Kırkpınar yağlı güreşleri, canlı yayın ile izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilecek. takip edilebilecek. Final güreşlerinin ardından başpehlivanın belli olacağı Kırkpınar'da, çeyrek final ve yarı final sonrası final etabı gerçekleşecek. Peki, Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI YAYIN PROGRAMI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Başpehlivanlık için mücadele edecek olan 8 kişi, kemeri almak için çayıra çıkacak. Çeyrek final etabının ardından Başpehlivanlık çeyrek finali saat 13.00’de gerçekleşecek. Bu mücadele 12.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek.

Çeyrek finale kalan başpehlivanlar, “İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu” yarı final için mücadele edecek.

KIRKPINAR'IN 'ELİ TUTULMAYAN AĞASI' BU YIL DA ADAY OLACAK

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 10 kez güreş ağalığı yapan 2 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da ağalığı alırsa 3. kemerini takmaya hak kazanacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 3 milyon 700 bin lira ödedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü iki kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek iki altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Arada boşluk olması nedeniyle 10 kez ağalık yapmasına rağmen üçüncü kemeri alamayan Selim, bu yıl seriyi tamamlaması halinde Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası olarak kırılması zor bir rekora da imza atacak.

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Kırkpınar yağlı güreşleri programı canlı yayın ile saat kaçta hangi kanalda?