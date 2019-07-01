Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası için hazırlıklar tamamlandı. ‘Yağlı güreşin olimpiyatı’ sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgi görüyor. Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, güreş ağası seçimi, çeşitli boylardaki müsabakaların yapılması ve Türkiye'nin başpehlivanının belli olmasıyla renkli görüntülere sahne olacak.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX’tan yayınlanacak.
"Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor"
Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a yoğun talep nedeniyle kentteki turistik tesislerin dolduğunu söyledi.
Kırkpınar'ın binlerce turisti kente çektiğini belirten Balta, "Her Kırkpınar'da olduğu gibi bu yıl da otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısında sevindirici bir durum." dedi.
Kırkpınar'ın kentin ekonomisini canlandırdığını dile getiren Balta, şunları kaydetti:
"Otellerimizde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi var. Bunun yanında misafirhaneler ve pansiyonlarla bu sayı daha artıyor. Edirne'deki tüm turistik tesisler ve misafirhaneler dolmuş durumda. Bunun yanında çevre ilçeler ve Kırklareli'ndeki tesisler de bu yoğunluktan faydalanıyor. Oralarda da doluluk oranları artmış durumda. Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor. Konaklama ve yiyecek sektörü başta olmak üzere kent genelindeki tüm işletmelerin işlerini artırıyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti verme noktasında elimizden geleni yapacağız. Valilik, belediye ve diğer paydaşlar olarak hazırız. Güzel bir Kırkpınar geçmesini diliyorum."
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