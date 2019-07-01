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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.07.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası için hazırlıklar tamamlandı. ‘Yağlı güreşin olimpiyatı’ sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgi görüyor. Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, güreş ağası seçimi, çeşitli boylardaki müsabakaların yapılması ve Türkiye'nin başpehlivanının belli olmasıyla renkli görüntülere sahne olacak.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak. Karşılaşmalar DMAX’tan yayınlanacak.

"Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor"

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a yoğun talep nedeniyle kentteki turistik tesislerin dolduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın binlerce turisti kente çektiğini belirten Balta, "Her Kırkpınar'da olduğu gibi bu yıl da otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Özellikle 5 ve 6 Temmuz'da Edirne'de yer bulmak imkansız durumda. Bu, sektör açısında sevindirici bir durum." dedi.

Kırkpınar'ın kentin ekonomisini canlandırdığını dile getiren Balta, şunları kaydetti:

"Otellerimizde yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi var. Bunun yanında misafirhaneler ve pansiyonlarla bu sayı daha artıyor. Edirne'deki tüm turistik tesisler ve misafirhaneler dolmuş durumda. Bunun yanında çevre ilçeler ve Kırklareli'ndeki tesisler de bu yoğunluktan faydalanıyor. Oralarda da doluluk oranları artmış durumda. Kırkpınar, Edirne'ye çok güzel ekonomik katkı sağlıyor. Konaklama ve yiyecek sektörü başta olmak üzere kent genelindeki tüm işletmelerin işlerini artırıyor. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti verme noktasında elimizden geleni yapacağız. Valilik, belediye ve diğer paydaşlar olarak hazırız. Güzel bir Kırkpınar geçmesini diliyorum."

 

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