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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.07.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman hangi kanalda?

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Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman hangi kanalda?

Türk güreşinin en büyük organizasyonu tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için kısa bir süre kaldı. 657’ncisi düzenlenecek olan Kırkpınar yağlı güreşleri, üç gün boyunca devam edecek. Peki, 2018 Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Temmuz ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri de Kırkpınar yağlı güreşlerinin tarihi oldu. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası Kırkpınar yağlı güreşleri, her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de düzenleniyor. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ediyor. Peki, tarihi çok eskilere dayanan Kırkpınar yağlı güreşleri, bu yıl ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Edirne Belediyesi, bu yıl 02- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, “657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri nedeniyle, 09 – 15 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, D Max kanalında 13 Temmuz saat 17:00’den itibaren izleyicilerle buluşacak. D Max yayın akışı;

13.07.2018 CUMA

17:00 Alt Boylar Kırkpınar Yağlı Güreşleri

14.07.2018 CUMARTESİ

12:30 1.Tur Kırkpınar Yağlı Güreşleri
15:00 2.Tur Kırkpınar Yağlı Güreşleri
17:00 3.TurKırkpınar Yağlı Güreşleri

15.07.2018 PAZAR

13:00 Çeyrek Final Kırkpınar Yağlı Güreşleri
14:00 Yarı Final Kırkpınar Yağlı Güreşleri
15:00 Ağalık İhalesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
17:30 Final Kırkpınar Yağlı Güreşleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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