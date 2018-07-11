Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman hangi kanalda?
Türk güreşinin en büyük organizasyonu tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için kısa bir süre kaldı. 657’ncisi düzenlenecek olan Kırkpınar yağlı güreşleri, üç gün boyunca devam edecek. Peki, 2018 Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
Temmuz ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri de Kırkpınar yağlı güreşlerinin tarihi oldu. Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası Kırkpınar yağlı güreşleri, her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de düzenleniyor. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ediyor. Peki, tarihi çok eskilere dayanan Kırkpınar yağlı güreşleri, bu yıl ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Edirne Belediyesi, bu yıl 02- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, “657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri nedeniyle, 09 – 15 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, D Max kanalında 13 Temmuz saat 17:00’den itibaren izleyicilerle buluşacak. D Max yayın akışı;
13.07.2018 CUMA
17:00 Alt Boylar Kırkpınar Yağlı Güreşleri
14.07.2018 CUMARTESİ
12:30 1.Tur Kırkpınar Yağlı Güreşleri
15:00 2.Tur Kırkpınar Yağlı Güreşleri
17:00 3.TurKırkpınar Yağlı Güreşleri
15.07.2018 PAZAR
13:00 Çeyrek Final Kırkpınar Yağlı Güreşleri
14:00 Yarı Final Kırkpınar Yağlı Güreşleri
15:00 Ağalık İhalesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
17:30 Final Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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