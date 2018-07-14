Kırkpınar başpehlivanlık karşılaşmaları ne zaman? 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Bu yıl rekor düzeyde katılımın olduğu organizasyonda 2 bin 228 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek. Heyecanla organizasyonu takip eden vatandaşlar da Kırkpınar'da başpehlivanlık karşılaşmalarının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Kırkpınar başpehlivanlık karşılaşmaları ne zaman?
Kırkpınar başpehlivanlık karşılaşmaları ne zaman? sorusu, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip eden sporseverler tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, bu yıl 657'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri müsabaka programı hakkında merak edilen detaylar...
13 Temmuz Cuma günü, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı. Böylece geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri de başlamış oldu.
BAŞPEHLİVANLIK İKİNCİ TURU TAMAMLANDI
Sarayiçi Er Meydanı’nda birinci turu geçen pehlivanlar ikinci tur kuralarını çekti. Geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, erken final olarak değerlendirilen Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşti. Favori pehlivanlardan Orhan Okulu, Hasan Cengiz’in rakibi oldu. Başpehlivan Recep Kara ise Hasan Tuna’ya rakip oldu. Kurallar gereği son 16’yı belirlemek için Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun bay olarak üst tura çıktı.
Oldukça zorlu geçen ikinci tur müsabakalarında 30 dakikalık normal sürede Şaban Yılmaz, rakibi Ali Altun’u, Serhat Balcı, Ali Rıza Kaya’yı, Recep Kara ise güreşi bırakan ve yaş haddinden emekliye ayrılan Hasan Tuna’yı yenerek üst tura çıktı. Cazgır Şükrü Kayabaş, pehlivan Hasan Tuna’nın son güreşini yaptığını ve güreşi bıraktığını duyurdu. Ardından Recep Kara ve Hasan Tuna el ele tribünleri selamladı.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur karşılaşmasında normal sürede yenişemeyen diğer pehlivanların müsabakası ise puanlama bölümüne kaldı. Erken final olarak nitelendirilen güreşte geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, normal sürede yenemediği Mehmet Yeşil Yeşil’i puanlamada yenerek üçüncü tura adını yazdırdı. Puanlama bölümünde Nedim Gürel, güreşi bırakan Süleyman Aykırı’yı geçti. Pehlivanlardan Hüseyin Gümüşalan rakibi Ramazan Bircan’ı Hamza Köseoğlu Şahali Kurt’u, Mustafa Kemal Karaboğa ise Ali Yanatmaya’yı yendi. Ünal Karaman, rakibi Okan Alican’ı yenerken, Salih Erinç, Mustafa Batu’yu, Orhan Okulu ise zorlu mücadele de Hasan Cengiz’i yenerek adını son 16’ya yazdırdı.
İkinci tur müsabakalarının ardından Ali Gürbüz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Serhat Balcı, Osman Aynur, Nedim Gürel, Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ünal Karaman ve Ali Yanatma, üçüncü turda güreşmeye hak kazandı.
BAŞPEHLİVANLIK ÜÇÜNCÜ TUR KURA ÇEKİMİ
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık üçüncü tur kura çekimleri yapıldı. 16 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 16 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreş severler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Nedim Gürel ile Fatih Atlı İsmail Koç ile, Şaban Yılmaz Ünal Karaman ile Serhat Balcı, Mustafa Batu ile eşleşti. Öte yandan; Ali Yanatma, Hüseyin Gümüşalan ile Hamza Köseoğlu da Faruk Akkoyun ile eşleşti. Altın kemer yolunda iddialı iki isim Ali Gürbüz ve Recep Kara ile eşleşmesine ‘Erken final’ yorumları yapıldı.
Öte yandan 15 Temmuz Pazar günü organizasyonun çeyrek final ve yarı finali yapılacak. Organizasyon, 15 Temmuz'da saat 17.30'da yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.
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