Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir?
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu. Bu gelişmenin ardından, Ali Gürbüz'ün kim olduğu merak konusu oldu. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün nereli ve kaç yaşında olduğu gibi detayları merak eden güreşseverler, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında ve nereli?
Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık, doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlarda dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, geçen yıl final yolunda Şaban Yılmaz'ın engeline takılmıştı. Yarı finalde Ankaralı Şaban Yılmaz'a yenilen Ali Gürbüz, hayallerini bu yıla ertelemişti. 2011- 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, bu yıl başpehlivan oldu. İşte, Ali Gürbüz'e ilişkin tüm detaylar...
1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Ali Gürbüz, 2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu.
651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.
2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.
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