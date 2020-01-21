TFF 2’nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) aralarında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nü ardından Gaziantep FK’yı eleyerek ilk 16’ya kalma başarısını gösterdi. Yeşil-beyazlı ekip son olarak ZKT’da Medipol Başakşehir ile karşılaşmış son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalmıştı.

Kupada adından söz ettiren yeşil-beyazlı ekip kendi sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı rövanş maçı için son çalışmasını gerçekleştirdi. Kupada, tarihinde ilk kez büyük başarı yakalayan GMK Kırklarelispor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken tek hedef Başakşehir’i eleyip çeyrek finale yükselmek.

Kırklarelispor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir, bugün saat 14.00'de 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında Atatürk Stadı'nda Kırklarelispor'a konuk olacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, Tunay Torun ile yollarını ayırdı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi feshedilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi. Tunay Torun, 2017-2018'de geldiği Medipol Başakşehir'de 11 maça çıkmış ve geçen sezon Bursaspor'a kiralanmıştı.