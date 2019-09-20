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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.09.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Kırıkkale'ye Süper Lig takımı geliyor! 11 yıl sonra ilk kez...

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Kırıkkale'ye Süper Lig takımı geliyor! 11 yıl sonra ilk kez...

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşı gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur maçında deplasmanda Çubukspor Futbol A.Ş.'yi 3-1, ikinci tur maçında yine deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-1 yenen Büyük Anadolu Kırıkkalespor, üçüncü turda Gazişehir Gaziantep FK ile eşleşti. 1995 yılında Kırıkkale'de Türk Metal Sendikası tarafından kurulan Büyük Anadolu Kırıkkalespor, 3 yıl önce BAL'da şampiyon olup 3'üncü Lig'e yükseldi. Fakat takım bir yıl sonra ligde başarılı olamayınca yeniden BAL'a düştü. Kentte 1967 yılında kurulan ancak şu anda amatör ligde mücadele eden MKE Kırıkkalespor'a alternatif olarak kurulan Büyük Anadolu Kırıkkalespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Eylül Perşembe günü kendi sahasında Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

11 YIL SONRA SÜPER LİG TAKIMI

MKE Kırıkkalespor'un 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımı Gençlerbirliği'ni konuk ettiği kentte, 11 yılın ardından yeniden bir Süper Lig takımını ağırlamanın heyecanı yaşanıyor. Büyük Anadolu Kırıkkalespor Kulüp Başkanı Ali Rıza Koçoğlu, "Kulüp, yönetimi ve Kırıkkale halkı olarak çok heyecanlıyız. Güzel bir ağırlama yapacağız. İyi bir oyunla bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Çekilen bu kura şehrimize bir renk kattı" dedi.

Teknik direktör Hasan Basri Kara ise "İlk iki turda Çubuk ve Çankaya maçlarında hem keyifli bir oyun vardı hem de güzel skorlar aldık. Üçüncü turda da Gazişehir Gaziantep ile oynayacağız. Keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz. Şehrimize uzun bir aradan sonra Süper Lig takımının gelmesi de çok da güzel olacak. Şehrimiz, canlı canlı bir Süper Lig takımı izleyecektir. Bizim için bu iş keyif oldu. Keyfini de yaşamaya çalışacağız" diye konuştu.

'SÜPER LİG TAKIMINI BURAYA GETİRMEK HEYECAN VERİCİ'

Takım kaptanı Uğur Kütük de Kırıkkale'nin güzel bir futbol şehri olduğunu kaydederek, şunları dedi:

"BAL ligi ekiplerine hem maddi hem keyif anlamında Ziraat Türkiye Kupası çok güzel şeyler katıyor. Üçüncü eleme turunda da Gazişehir Gaziantep'le eşleştik. Bizim için keyifli maç ve genç arkadaşlarımız için güzel bir deneyim olacak. Uzun süreden sonra Süper Lig takımını buraya getirmek heyecan verici olacak. İnşallah Kırıkkale Büyük Anadoluspor da önümüzdeki yıllarda güzel hedeflere ulaşacaktır ve biz de hedeflediğimiz profesyonel lige tekrar dönerek maç sayılarını artırmayı düşünüyoruz. Kupada Gazişehir Gaziantep'le eşleşmek bizim için büyük bir gurur ve onurdur. İnşallah güzel ve keyifli bir maç olacak."

Kırıkkaleye Süper Lig takımı geliyor 11 yıl sonra ilk kez...

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