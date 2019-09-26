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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.09.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Kırıkkale Anadoluspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

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Kırıkkale Anadoluspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçları kapsamında Kırıkkale Anadoluspor, Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak. Son haftalarda formunu sürdüren Gazişehir Gaziantepspor, Kırıkkale Anadoluspor'u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi amaçlayacak. Peki, Kırıkkale Anadoluspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Kırıkkale Anadoluspor Gazişehir Gaziantep maçı kupada bir üst turda mücadele edecek olan takımı belirleyecek. Her iki kentin sakinleri tarafından yakından takip edilecek olan karşılaşma, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Kırıkkale Anadoluspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

KIRIKKALE ANADOLUSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Kırıkkale Anadoluspor, Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak. 26 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Güray Vural, ligin 6. haftasında konuk edecekleri Göztepe'yi taraftar desteğiyle yenmek istediklerini belirterek, yakaladıkları seviyeyi koruyabilmeye çalışacaklarını söyledi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Güray Vural, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak çok güzel bir çıkış yakaladıklarını dile getirdi.

Lige yeni yükselmiş ve çok sayıda yeni transferi bulunan bir takımın bu performansı sergilemesinin kolay olmadığını anlatan Güray, "Çok iyi bütünleştik, takım ruhunu yakaladık. Şehir ve takım olarak güzel bütünleştik ve bu skorları elde ettik." dedi.

Geçmiş haftaları bir kenara bırakıp, önlerine bakacaklarını anlatan tecrübeli oyuncu, "Önemli olan, elde ettiğimiz başarıyı sürdürebilmek. Çünkü Anadolu takımlarında genelde belirli bir puan ve ivme yakalandıktan sonra düşüş oluyor. Önemli olan yakaladığımız seviyeyi koruyabilmek. Elbetteki kötü dönemlerimiz de olacak ama inşallah bu güzel çıkışı devam ettireceğiz." diye konuştu.

"ÇOK ZORLU BİR EKİPLE OYNAYACAĞIZ"

Bu hafta ligde Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Güray, şunları kaydetti:

"Çok zorlu bir ekiple oynayacağız. Rakibin puan durumundaki yeri kimseyi kandırmamalı. Göztepe gerçekten kaliteli oyunculara sahip. Onlar da son 2 haftada 4 puan alıp, güzel bir çıkış yakaladı. Bu sezon içeride 2 maç oynadık ve güzel bir atmosfer yakalayıp iyi sonuçlar elde ettik. İnşallah Göztepe maçını da taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz."

Tecrübeli oyuncu, kendi performansıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Transferim biraz gecikti. Dolayısıyla kamp dönemi geçiremedim. Bu da açıkçası benim için çok büyük bir sıkıntı oldu. Hayatımda ilk kez kamp dönemini kaçırdım. Ama fizyoterapist arkadaşlarımla açığı kapattık. Şimdiye kadar 1 maç kaçırdım ve şükürler olsun sıkıntı olmadı. Şu an benim adıma her şey çok iyi gidiyor. Elbetteki eksiklerim vardır. Onları da oynadıkça gidereceğim. İnşallah böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.

Güray Vural, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iyi sonuçlar elde edip, hem moral depolamak hem de gidebildikleri yere kadar ilerlemek istediklerini sözlerine ekledi.

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