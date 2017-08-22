Kıran kırana pazarlık! Vida için...

Ligin ilk 2 haftasını 4 puanla kapatan Beşiktaş Vida'yı alarak transferi kapatmayı planlıyor. Başkan Orman yöneticilerden Umut Güner ile birlikte dün Kiev'e giderek Ukrayna kulübünün yöneticileriyle masaya oturdu.

Bu oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda sona ereceği için en düşük rakamla Vida'yı almayı planlayan Orman'dan Dinamo Kievli yöneticiler 3 milyon Euro talep etti.

G.SARAY 2.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Başkan Fikret Orman, Ukrayna kulübüne 2 milyon Euro önerirken ilginç bir cevapla karşılaştı. Kievli yöneticiler Galatasaray'ın kendilerine Vida için 2.5 milyon Euro teklif ettiğini öne sürerek 2 milyon Euro'yu kabul etmedi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTILAR

Fikret Orman'ın yönetici Umut Güner'le bir değerlendirme yaptığı ve Vida için en fazla 2.6 milyon Euro'ya çıkma kararının verildiği belirlendi. Beşiktaş Başkanı bonservis bedelini 3 taksitte ödemeyi de önerdiği ve net bir yanıt alamadığı öne sürüldü.

TRANSFER DEVRE ARASINA KALABİLİR

Başkan Fikret Orman'ın Dinamo Kiev'li yöneticilerle bir kez daha görüşerek bu transfere nokta koyması bekleniyor. Beşiktaş eğer Dinamo Kiev'le anlaşma sağlayamazsa Hırvat star devre arasında bonservis bedeli ödenmeden alınacak. (Takvim)