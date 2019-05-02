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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Kıran kırana kümede kalma yarışı! 11 takım...

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Kıran kırana kümede kalma yarışı! 11 takım...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kala, kümede kalma yarışında heyecan artıyor.

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmasına karşın ligdeki 18 takımın yarısından fazlasının, matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig'e düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde 39 puanla 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor da dahil olmak üzere 11 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

41 puanla 7. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ve üzerindeki takımlar ise bu riski taşımıyor.

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala Akhisarspor 25 puanla son sırada yer alırken, 29 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 30'ar puanla 16. Bursaspor ve 15. Göztepe, düşme tehlikesini en yakından hisseden ekipler olarak dikkati çekiyor.

- Fenerbahçe, düşme hattının 4 puan üzerinde

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 30 hafta sonunda 34 puanla düşme hattının yalnızca 4 puan üzerinde.

Ligde 36'şar puana sahip Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor ise Fenerbahçe'nin hemen üzerinde yer alıyorlar. Lig sıralamasında 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son maçlarında Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda, Akhisarspor ve Antalyaspor'la da sahasında karşı karşıya gelecek.

- Düşme hattındaki kritik maçlar

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala son 5 sıradaki takımların kendi aralarında oynayacakları maçlar büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31. haftada Bursaspor'u, 33. haftada da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe ise Erzurum deplasmanından önce son sıradaki Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak.

Son 5 sıradaki takımların kendi aralarındaki maçları:

31. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor
32. hafta: Fenerbahçe-Akhisarspor
33. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
33. hafta: Bursaspor-Göztepe

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Kıran kırana kümede kalma yarışı 11 takım...

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