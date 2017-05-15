Kinguin Indie Valley büyümeye devam ediyor

Dijital oyun mağazası Kinguin’in geçen yıl bağımsız oyun geliştiricileri ve yayıncıları için başlattığı Indie Valley programına katılan ve aralarında Türkiye’den geliştiricilerin de yer aldığı pek çok bağımsız geliştirici oyunlarını Kinguin’de yayınladı.

Proje ikinci yılına girmeye hazırlanırken, bağımsız geliştiricilere oyunlarını kolayca oyunculara ulaştırma fırsatı sunmaya devam ediyor. Indie Valley çerçevesinde piyasaya çıkan son oyun Polonya’lı Simulation Games Studio tarafından geliştirilen ve Fat Dog Games’in dağıtımcılığını üstlendiği Inner Voices oldu. Inner Voices birinci şahıs bakış açısından oynanan ve içerisinde korku ögeleri de barındıran bir macera oyunu.

Oyuncuları pek çok bulmacayla dolu, yarı randomize yapısıyla sürekli değişen ve her biri farklı zorluk seviyelerine sahip labirentlerin içine bırakan oyun, gizemli hikâyesini parça parça sunarken, oyuncuyu muhtemel 5 sondan birine götürecek bazı zor kararlar vermek zorunda da bırakıyor. Türkçe altyazı seçeneği de olan oyun geçtiğimiz hafta Kinguin ve Steam üzerinden satışa sunuldu.

Inner Voice haricinde sayıları gittikçe artan bağımsız Türk geliştiriciler de Indie Valley’e katılıp, oyunlarını kendi belirledikleri fiyat üzerinden Kinguin.net’te satışa sunuyorlar. Carnivore Games, Core Steel Game Studio, Crania Games, Kerim Kumbasar, KNP, Phoenix Game, Rocwise ve Oldmoustache Games Kinguin’in Indie Valley programına katılan geliştiricilerimiz arasında yer alıyor. Katılımcılara Kinguin’in geniş erişim ağını ve gelişmiş ödeme sistemlerini kullanma imkânı sunan Indie Valley'nin kapıları yeni geliştiricilere daima açık.

Kinguin Indie Valley’nin geliştiricilere sunduğu imkânlar hakkında daha fazla bilgi almak ve Indie Valley projesine dâhil olmak için adresini ziyaret edin.

Kinguin Hakkında

Kinguin.net birçok farklı platforma yönelik ürünler sunan, dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biridir. Sunduğu güvenli alışveriş imkânı, yüksek ürün çeşitliği, oyun içi eşyalar ve cazip fiyatlar Kinguin’i dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri yapmıştır. Bağımsız yapımlardan AAA oyunlara, CS:GO ve DOTA 2 skin’lerine kadar on binlerce ürünü kullanıcılarına sunan Kinguin, düzenlediği turnuvalarla e-spor dünyasında da iyi bilinen bir markadır.