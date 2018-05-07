'Kimse Gomis'i tartışamaz'
Atiker Konya, Beşiktaş ve Akhisar maçlarında penaltı kaçıran Gomis’e en büyük destek Eren’den geldi. Golcü oyuncu, “Bazı futbolcuların böyle zamanları olur” dedi.
Beşiktaş derbisinin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında da penaltı kaçıran, 90 dakika sonunda ise gözyaşlarına hakim olamayan Bafetimbi Gomis’e forvetteki partneri Eren Derdiyok’tan destek geldi.
Hakemin bitiş düdüğünün ardından hemen mevkidaşının yanına koşan Eren, büyük yıkım yaşayan Fransız futbolcuyu teskin etti. Eren’e diğer takım arkadaşları da katılırken, yine de morali bozuk olan Gomis son derece üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.
'Şanssızlık diyelim'
Kullandığı son 3 penaltıyı da gole çeviremeyen Gomis ile alakalı Eren Derdiyok şunları söyledi: “Gomis’in üzerinde baskı ya da stres yok. Bu seviyedeki bir oyuncu baskı altında olmaz. Ayrıca herkesten daha rahattır. Gomis, kimsenin yapamadığını yaptı ve 27 gol attı. Kimse onun yanına yaklaşamadı bile! Bence onu kimse bu konuda tartışamaz. Bazı futbolcuların böyle zamanları olabilir. Şanssızlık diyelim. Şimdi işimiz hedefe daha çok konsantre olmak. Sadece 180 dakikamız kaldı” dedi.
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