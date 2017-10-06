Kimse bunu beklemiyordu! Sağlam denen yer çöktü...

Fenerbahçe savunması bu sezon adeta dikiş tutmuyor. Vitor Pereira ve Dick Advocaat dönemlerinde sarı-lacivertliler az gol yiyordu. Takımın hücum performansı ise her zaman eleştiri konusuydu. Bu sezon ise Fenerbahçe bu tabloyu tersine çevirmeye çalıştı. Hücumda daha etkili bir takım için transferler yapıldı.

Alanya ve Beşiktaş maçlarında istenen futbol ortaya konsa da Akhisar karşılaşmasında sarı-lacivertliler tehlikeli tek pozisyona giremezken kalesinde gol ve net pozisyonlar gördü.

Hücumu toparlamaya çalışan teknik heyet bir yandan da savunma sıkıntısı da yaşıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı tüm resmi karşılaşmalarda gol yedi. Avrupa ve ligdeki 11 resmi maçta 17 gole engel olunamadı.

KJAER GİDİNCE

Fenerbahçe önde oynamak isterken geçen seneden farklı olarak savunmada açıklar veriyor. Bunun önde oynamanın yanı sıra farklı gerekçeleri de var. Çok eleştirilen Topal-Souza ikilisinden vazgeçen Teknik Direktör Aykut Kocaman tek ön liberoya döndü. Ayrıca savunmada Kjaer'in ayrılmasıyla doğan boşluk henüz tam olarak dolmadı.

Yenen basit goller henüz takım olma aşamasındaki Fenerbahçe'nin daha fazla güç harcamasına sebep oluyor. Bu da maç içindeki performansları etkiliyor. Sarı-lacivertli takım mağlup duruma düştüğü maçları da kazanamıyor.

Bu da aslında takımındaki önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Teknik heyet şimdi bu konuya çözüm arıyor. Takımdaki savunma hatalarının en aza çekilmesi yakın zamanda zor gözüküyor. Bunun için ideal 11'in sürekli bir arada oynatılması gerekiyor.

Cezalı ve sakat oyuncular dikkate alındığında takım savunmasının gerçek anlamda oturması pek kolay olmayacak.