Kimpembe'den Galatasaray ve Babel açıklaması!
Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haberler | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı İstanbul'da mağlup eden Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, Fransa basınına konuştu.
Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaştıkları maçı değerlendiren Kimpembe, ''Galatasaray tribünleri çok ateşliydi ama buna hazırlanmıştık. Bize karşı nefret ettiklerini hissedebiliyorduk. Böyle ortamları çok severim.'' sözlerini kullandı.
''BABEL'DEN İNTİKAMIMI ALMIŞ OLDUM''
Maçın etkisiz oyuncularından biri olan Ryan Babel hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Karşımdaki hücum oyuncularından birisi de Ryan Babel'di. Milli takımda bana karşı gol atmıştı. Kaybetmeyi hiç sevmem. İntikamcı bir kişiliğim var ve Galatasaray maçında Babel'den intikamımı almış oldum.'' dedi.
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