Başkan istedi Galatasaray'dan ayrıldı!
Galatasaray'da flaş istifa... Başkan yardımcısı Ünal Çeviköz yönetimdeki görevini bırakıyor.
Hafta sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kongresinde parti meclisine seçilen emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Galatasaray Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyor.
Çeviköz'ü istifanın eşiğine getiren olay dün Sivas'ta yaşandı... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çeviközü'ün CHP parti meclisine seçildiğini öğrenince sarı kırmızılı yetkililerin de bulunduğu bir ortamda Çeviköz'ü telefonla aradı.
"YA GALATASARAY YA SİYASET"
Cengiz, Çeviköz'den, "Siyaset ve Galatasaray bir arada olmaz, karar verin ya Galatasaray ya siyaset" dedi. Çeviköz de kendisini parti meclisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiğini ifade etti.
Bunun üzerine Cengiz, "O zaman Galatasaray'daki görevinizden ayrılın" dedi. Çeviköz'ün bugün istifasını vermesi bekleniyor.
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