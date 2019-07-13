Kikanovic ve Babic, OGM Ormanspor'da!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, kadrosunu Bosna Hersekli ve Hırvat oyuncularla güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi Bosna Hersekli Elmedin Kikanovic ve Luca Babic ile birer yıllığına anlaştı.
Beş numara pozisyonundan görev alan Kikanovic geçen sene Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giymişti.
Sahada 3 numara pozisyonunda oynayan Luca Babic, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele etmişti.
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