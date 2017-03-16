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Kiev’de yarışacak takımlar açıklandı!

Kiev Major 2017'ye katılacak tüm takımlar belli oldu.

Hürriyet Haber
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Dota 2 turnuvası için davet edilen 8 takımın yanı sıra bölgesel elemelerde başarılı olan 8 takım daha Kiev Major’daki yerini aldı.

Wings Gaming, OG, Ex Ad Finem, Team Liquid, Evil Geniuses, Digital Chaos, Newbee ve Team VG.J davet edilen takımlar arasındaydı. Elemeler sonrasında ise Team Onyx, SG e-sports, Team Secret, Virtus.Pro,  iG Vitality,  Invictus Gaming, TNC Pro Team ve Team Faceless turnuvada mücadele etmeye hak kazanan diğer takımlar oldu.

27-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvada ise 3 milyon dolarlık ödül dağıtılacak.

The Kiev Major 2017Kiev MajoresportseSpore-sporWings GamingOGEx Ad FinemTeam Liquidevil geniusesDigital ChaosnewbeeTeam VG.JTeam OnyxSG e-sportsTeam SecretVirtus.ProiG VitalityInvictus GamingTNC Pro TeamTeam Faceless
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