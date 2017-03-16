Kiev’de yarışacak takımlar açıklandı!

Dota 2 turnuvası için davet edilen 8 takımın yanı sıra bölgesel elemelerde başarılı olan 8 takım daha Kiev Major’daki yerini aldı.
Wings Gaming, OG, Ex Ad Finem, Team Liquid, Evil Geniuses, Digital Chaos, Newbee ve Team VG.J davet edilen takımlar arasındaydı. Elemeler sonrasında ise Team Onyx, SG e-sports, Team Secret, Virtus.Pro, iG Vitality, Invictus Gaming, TNC Pro Team ve Team Faceless turnuvada mücadele etmeye hak kazanan diğer takımlar oldu.
27-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak turnuvada ise 3 milyon dolarlık ödül dağıtılacak.