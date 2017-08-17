Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildik!

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası (Turkish Open), Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin (WAKO) en büyük organizasyonlarının bir arada olduğu Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi.

Federasyon başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada WAKO'nun takviminde dünyanın birçok ülkesinden, çok fazla sayıda organizasyonun yer aldığını belirterek, "Fakat WAKO Kick Boks Dünya Serisi, bu organizasyonların en büyüklerinin yer aldığı bir birliktir. Ülkemizde her yıl yaptığımız Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası uzun soluklu çalışmalarımız sonucunda sporcu katılımı, uluslararası yeterlilikte bir turnuva olması, kalitesi ve birçok kriter daha göz önünde bulundurularak WAKO Kick Boks Dünya Serisi'ne kabul edildi." değerlendirmesinde bulundu.

WAKO Kick Boks Dünya Serisi'nin, Türkiye Açık'ın kabul edilmesiyle 7 büyük organizasyonu çatısı altında topladığını dile getiren Kayıcı, "Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen kick boks adına ülkemiz için çok büyük ve önemli bir olaydır. Bu konuda WAKO Kick Boks Dünya Serisi Başkanı Roy Baker ve destek olan tüm üyelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

WAKO Kick Boks Dünya Serisi'nde Yunanistan, İrlanda, Hollanda, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Türkiye organizasyonları yer alıyor.



