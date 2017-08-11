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Kıbrıslı golcü Ahmet Sivri Galatasaray'da

Galatasaray Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sivri'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon 52 maça çıkan genç futbolcu 66 gol atma başarısı gösterdi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'dan sürpriz transfer geldi. Sarı-kırmızılı takım Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sivri'yi U21 takımına transfer etti.

Florya'da alt yapıda yaşanan değişim nedeniyle gönderilen futbolcular yerine bir süredir yeni futbolcular deneniyordu. Beşiktaş eski yönetcisi Sinan Vardar'ın tavsiyesi ile denenmeye alınan 19 yaşındaki Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri'ye lisans çıkartıldığı öğrenildi. 

Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.

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