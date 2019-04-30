Khabib Nurmagomedov'a rekortmen rakip!
UFC Hafifsıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un sıradaki rakibi belli oldu.
Müslüman Dağıstanlı dövüşçü, ABD'li Dustin Poirier ile karşı karşıya gelecek. Abu Dhabi'de 7 Eylül 2019'da gerçekleşecek olan dövüşe rekor katılım bekleniyor.
Oyuncunun babası ve antrenörü olan Abdulmanap Nurmagomedov," Rakibimiz Dustin Poirier. 7 Eylül'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde... Poirier atletik özelliklerine bakıldığında bunu hak etti. Onu asla küçümsememeliyiz" diye konuştu.
Dustin Poirier kimdir?
30 yaşındaki ABD'li sporcu 25 müsabakanın 12'sini nakavtla, 7'sini rakibinin pes etmesiyle, 6'sını da hakem kararıyla kazandı. Ayrıca son 5 müsabakasında kayıp yaşadı. Kartal lakaplı Dustin, tüm karma dövüş sanatlarında 27 galibiyetle bir rekoru elinde bulunduruyor.
9 ay cezası var
Las Vegas'ta İrlandalı Conor McGregor'u perişan eden ve ardından kafesten atlayarak oyuncunun antrenör ekibine saldıran Khabib'e 9 ay mahrumiyet ve 500 bin dolar para cezası verilmişti. Bu sebepten ötürü Nurmagomedov uzun süredir ringe çıkamadı.
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