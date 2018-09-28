Khabib Mcgregor maçı ne zaman hangi kanalda?

İki farklı stilde dövüşçüyü karşı karşıya getirecek olan Khabib Mc Gregor maçı, ekim ayında izleyici karşısına çıkacak. Peki, Khabib Mcgregor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Khabib Macgregor maçı, 6 Ekim tarihinde canlı yayınla gerçekleşecek. Türkiye'de yayıncı kuruluşu henüz belli olmayan karşılaşma hakkında bilgi gelmesi halinde detaylar ilerleyen günlerde haberimizin içerisine eklenecek.

CONOR MCGREGOR KİMDİR?

Conor Mcgregor, 14 Temmuz 1988 tarihinde İrlanda'nın Dublin kentinde dünyaya geldi.

McGregor MMA kariyerine 2008'de başladı. 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluğunu aynı anda yaşadı. Cage Warriors'da kazandığı iki unvanı da UFC ile anlaştıktan sonra boşa çıkardı. 2015 yılında UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy siklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC unvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 2016 yılında UFC 205'te Eddie Alvarez'i nakavt ederek hafif siklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde iki ayrı siklette aynı anda şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.

McGregor'un profesyonel boks kariyeri ise 2017'de başladı. İlk maçında Floyd Mayweather Jr.'a mağlup oldu.

McGregor MMA tarihinin en popüler ismidir. UFC tarihinin en çok PPV satışı yapılan altı şovunun dördünde ana maçta McGregor vardır. Ana maçında Nate Diaz ile karşılaştığı UFC 202 şovu 1.65 milyon satış yapmıştır ve en çok PPV satışı yapılan MMA şovu olmuştur. Ayrıca Mayweather ile yaptığı boks maçı da Kuzey Amerika'da 4.3 milyon PPV satışı yapmıştır ve bu sayı tüm zamanların en yüksek ikinci PPV satışı olarak kayıtlara geçmiştir.

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 tarihinde Rusya'da dünyaya gelmiştir. Khabib Nurmagomedov ilk profesyonel MMA müsabakasına Eylül 2008'de çıktı ve bir ayda dört galibiyet alarak kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 11 Ekim 2008 tarihinde Moskova'da ilki yapılan Atrium Kupası turnuvasında üç rakibini de yenip şampiyon oldu. Sonraki üç yılda çıktığı 12 müsabakayı da kazanarak yenilgisizliğini sürdürdü. Bu 12 müsabakanın sadece 1 tanesi jüri oylamasına gitti. Rusya ve Ukrayna'da çıktığı müsabakalarda oluşan 16 müsabakalık yenilgisiz kariyeri ona UFC'nin kapılarını sonuna kadar açtı.

2011'in sonlarında Nurmagomedov UFC ile altı müsabakalık anlaşmaya vardı.

20 Ocak 2012 tarihinde UFC on FX 1 şovunda, UFC'deki ilk müsabakasına çıktı ve rakibi Kamal Shalorus'u üçüncü rauntta pes ettirdi.

Nurmagomedov bir sonraki galibiyetini 7 Temmuz 2012'deki UFC 148 şovunda Gleison Tibau karşısında jüri kararıyla aldı.

Nurmagomedov'un bir sonraki rakibi bu sefer Thiago Tavares oldu. 19 Ocak 2013'te UFC on FX 7 şovunda gerçekleşen müsabakada rakibini ilk rauntta nakavt etti.

Nurmagomedov 23 Mayıs 2013'te UFC 160 şovunda Abel Trujillo'yu jüri oylamasıyla yendi. Bu müsabakanın tartısında siklet limitini 1.13 kg ile aşan Nurmagomedov alacağı ücretin belli bir kısmına rakibi Trujillo'ya vermek zorunda kaldı. Nurmagomedov ayrıca bu maçta 27 yere çekme denemesinin 21'inde başarılı olarak UFC tarihinde bir maçta rakibini en çok yere çeken isim olma rekorunu kırdı.

Beşinci UFC müsabakaında 21 Eylül 2013'te UFC 165 şovunda Pat Healy ile karşılaştı ve rakibini jüri kararıyla yendi. UFC başkanı Dana White maç sonu Nurmagomedov hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Rakibini kaldırıp yere çakması Matt Hughes'u hatırlattı bana. Bu Matt Hughes tarzı bir hareketti. Bu çocuk heyecan verici. Bu çocukla büyük işler yapacağız gibi gözüküyor"

Aralık 2013'te Nurmagomedov, Gilbert Melendez'e sosyal medyadan meydan okudu. İkili için 22 Şubat 2014'teki UFC 170 şovunda müsabaka ayarlandı fakat açıklanmayan bir sebepten dolayı müsabaka iptal edildi. Melendez'in yerini takım arkadaşı Nate Diaz'ın alması bekleniyordu fakat Nate Diaz müsabaka teklifini geri çevirdi. Nurmagomedov hayal kırıklığını The MMA Hour programında şu sözlerle ifade etti, "Eğer en iyilerle dövüşmeye isteklilerse, en iyilerle dövüşmeliler. Eğer isterlerse kafeste ikisiyle birden başa çıkabilirim."

Nurmagomedov'un bir sonraki rakibi Rafael dos Anjos oldu. 19 Nisan 2014'teki UFC on FOX 11 şovunda rakibini dominant performans göstererek jüri kararıyla mağlup etti.

Nurmagomedov, 27 Eylül 2014'te Donald Cerrone ile karşılaşmayı bekliyordu fakat geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle müsabaka iptal oldu. Müsabaka bu sefer 23 Mayıs 2015'teki UFC 187 için ayarlandı fakat Nurmagomedov yine bir diz sakatlığı geçirdi ve müsabakadan çekildi. Yerini John Makdessi aldı.

11 Aralık 2015'teki The Ultimate Fighter 22 Finale şovunda rakibi bu sefer Tony Ferguson oldu. Ekim ayında geçirdiği bir diğer sakatlık yüzünden bu müsabakadan da çekilmek zorunda kaldı ve yerini Edson Barboza aldı.

Tony Ferguson müsabakası 16 Nisan 2016'daki UFC on Fox 19 şovunun ana olayı için yeniden ayarlandı. Nurmagomedov'un rakibi Ferguson 5 Nisan tarihinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldı ve yerini Darrell Horcher aldı. Müsabakaya kısa bir süre kaldığı için, müsabaka 70.3 kilo yerine 72.6 kiloda yapıldı. Nurmagomedov müsabakayı ikinci rauntta teknik nakavt ile kazandı.

Eylül 2016'da Nurmagomedov, UFC hafif siklet şampiyonu Eddie Alvarez ile UFC 205 veya UFC 206 şovlarında karşılaşmak için iki ayrı sözleşmeye imza attı. UFC başkanı Dana White da müsabakanın UFC 205 veya UFC 206 şovunda yapılacağını onayladı. Ancak 26 Eylül tarihinde UFC, Eddie Alvarez'in ünvanını Nurmagomedov yerine tüy siklet şampiyonu Conor McGregor'a karşı koruyacağını resmen duyurdu. Nurmagomedov memnuniyetsizlğini sosyal medyadan dile getirdi ve Eddie Alvarez'i "zırva şampiyon" UFC'yi de "ucube gösterisi" olarak nitelendirdi.

Nurmagomedov şampiyonluk müsabakası yerine UFC 205'te Michael Johnson ile karşılaşmak zorunda kaldı. Rakibini dominant performansla üçüncü rauntta pes ettirdi.

4 Mart 2017'deki UFC 209 şovu için Tony Ferguson ile üçüncü kez müsabakası ayarlandı ve bu sefer ortada UFC geçici hafif siklet şampiyonluğu da vardı. Nurmagomedov maça bir gün kala tartı için kilo verirken rahatsızlandı ve müsabakadan çekilmek zorunda kaldı.

Nurmagomedov 30 Aralık 2017'deki UFC 219 şovunda Edson Barboza ile karşılaştı. Rakibini üç rauntta da domine eden Nurmagomedov müsabakayı jüri kararıyla kazandı. Müsabakanın ardından UFC kariyerindeki ilk gecenin performansı bonusunu kazandı.