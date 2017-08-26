Keyifsiz, amaçsız ve en kötü Beşiktaş!

- Beşiktaş ilk 45'te nasıl bir oyun sergiledi?

- Beşiktaş, maça istekli başlasa da hücum bölgesinde çok iyi organize olamadı. Çünkü Bursaspor en az 6'şar oyuncuyla bir daire oluşturarak pek açık vermedi. Bu durumda gol ancak bir duran toptan gelebilirdi, nitekim korner atışı sonrası Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş, kanatları iyi işleyen, verkaçlar yapan ve akışkan olan o eski oyununu bir türlü tutturamadı. Bursa da buna çok fazla izin vermiyor. Oldukça ısıran ve fiziken güçlü bir Bursa var.

- Yediği golü nasıl değerlendiriyorsunuz, hata neredeydi?

Beşiktaş özellikle geçmiş sezonlarda çok attığı bir golü bu kez kendisi yedi. Hücuma çıkmışken yakalandı ve golü yedi. Gol öncesi rakip kale önünde gol arayan isim Pepe'ydi. Darmadağınık yakalandı golde.

- İkinci 45'te Güneş hangi hamleleri yapar?

Olağanüstü durumlar olmazsa sahaya süreceği üçlü Lens, Medel ve Negredo'dur. Kanatta ilk 45'e bakınca çıkması gereken isim Quaresma mı, Babel mi olacak? Quaresma daha çalışkan ama topları goldeki korner dışında adresi bulmadı. Adriano'nun sarı kartı var ve esas yerinde oynamıyor. Dolayısıyla Güneş riske etmek istemeyebilir ve Medel'i o bölgeye alabilir. Bir diğer beklentinin de elbet Negredo'nun girmesi. Ancak tek tek oyuncu değişikliğinden ziyade Beşiktaş'ın takım olarak değişmesi lazım. Zihinsel bir dağınıklık, birbirini anlayamama ve tamamlayamama hali var. Genel olarak hiçbir oyuncu kendi standardında oynamıyor. İlk 45 itibarıyla diyabilirim ki en keyifsiz, ne yaptığını bilmeyen ve en kötü Beşiktaş'ı izledim.