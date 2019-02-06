Kevin-Prince Boateng: "Messi büyüleyici!"
Barcelona'nın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, Messi ile aynı takımda olmayı 'büyüleyici' olarak nitelendirdi.
Ganalı hücum oyuncusu Sassuolo'dan kiralandı ve Barcelona hücumuna çeşitlilik katması hedefleniyor.
La Vanguardia'ya konuşan Boateng; "Messi'ye karşı daha önce oynadım ve bu kesinlikle futboldaki en zor şey diyebilirim." açıklamasını yaptı.
"Ama onunla aynı takımda olmak gerçekten harika bir durum. Adeta büyüleyici, onun kendi başına yaptıklarını görünce - gerçekten her şeyi yapabileceğini düşünüyorsunuz." dedi.
"Kariyerimin belki de geç bir döneminde buraya, Barcelona'ya ve Messi'nin yanına gelebildim ama burada, Messi'yle oynamak benim için hayalden öte bir olaydı." diye ekleme yaptı.
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