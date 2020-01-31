Kevin Prince Boateng kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Price Boateng, adının Beşiktaş ile anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. İtalya Ligi'nde forma giyen Kevin Price Boateng, devre arası transferinde gündemde yer alıyor. Peki, Kevin Prince Boateng kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kevin Prince Boateng'in oynadığı takımlar hakkında bazı bilgiler
6 Mart 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Kevin Price Boateng, Reinickendorfer Füchse ve Hertha BSC takımlarının alt yapısında kariyerine başladı.
Hertha Berlin A takımında forma giymeye başlamasının ardından Tottenham takımına 7,9 milyon Euro bedelle transfer olmuştur.
Bir yıllığına Dortmund'a kiralanan oyuncu sonrasında Portshmouth takımına 4,5 milyon Euro'ya dahil olmuştur.
Kevin Prince Boateng'in sırasıyla oynadığı takımlar şu şekilde olmuştur;
Genoa, Milan, Schalke, Milan, Las Palmas, E.Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Sassuolo, Fiorentina.
Kevin Price Boateng, Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'in de kardeşidir.
Sağ ayağına hakim olan Kevin Price Boateng forvet mevkisinde, ihtiyaç halinde ise on numara noktasında forma giymektedir.
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