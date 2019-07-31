Kevin Prince Boateng, Fiorentina'da! | Transfer haberleri...
İsmi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Kevin Prince Boateng, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer oldu.
Fiorentina, resmi internet sitesinden transferi şu şekilde duyurdu:
"Boateng artık mor! Kariyerinde Milan, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Barcelona gibi kulüpler bulunan Kevin Prince Boateng'in hakları Sassuolo'dan alınmıştır."
Gana milli Takımı'nda 14 kez forma giyen Boateng, 6 Mart 1987'de Berlin'de doğdu ve Serie A ile La Liga şampiyonlukları yaşadı.
Fiorentina'nın Sassuolo'ya 1 milyon euro bonservis bedeli ödediği söyleniyor.
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