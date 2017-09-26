Kevin Grosskreutz'a saldıranlar hakim karşısına çıktı

TUTUKLU yargılanan ve duruşma salonuna elleri kelepçeli olarak getirilen iki sanığın ifadeleri okundu. Yazılı ifadelerinde suçlarını itiraf eden ve yaptıklarından pişman olan sanıklar, ünlü futbolcudan da özür diledi. Geçtiğimiz şubat ayında Stuttgart kulübünün alt yapısında oynayan futbolcularla birlikte geneleve giden 29 yaşındaki Grosskreuz'e Ali E. ve Alem S. burada saldırmıştı. Biri yumruk atmış, diğeri de yere düşen ünlü futbolcunun kafasına ve yüzüne yerdeyken tekmele vurmuştu. Olayın ortaya çıkmasından sonra Grosskreutz, Stuttgart takımından ayrılmıştı. Davanın ekim ayı sonunda sonuçlanması bekleniyor.