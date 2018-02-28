Kevin Durant'ten Zaza açıklaması! "O biraz sakar"
Geçtiğimiz günlerde oynanan Warriors-Thunder arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşanmıştı. Sicili bu konuda kirli olan Zaza Pachulia ve Westbrook arasında geçen olay NBA gündemine oturdu. Bir pozisyonda Zaza’nın kendisini Westbrook’un bacaklarının üzerine bırakması, Gürcü oyuncunun Westbrook’u sakatlamak amacı kendini bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.
Maçtan sonra da Westbrook ‘Etrafta ona dokunan kimse yoktu. Üzerime atladı. Kesinlikle beni sakatlamak amacındaydı’ şeklinde açıklama yapmıştı. Hatta Kyrie Irving de pozisyonun videosuna ‘Lig bu adama dikkat etmeli, tam bir rezalet’ şeklinde yorum yapmıştı.
Tabi konu Zaza olunca, geçtiğimiz yıl playofflarda Kawhi’nin sakatlandığı pozisyon akıllara geldi.
Konu ile ilgili bir yorum da Zaza’nın takım arkadaşı Kevin Durant’ten geldi. Gürcü oyuncunun kimseyi bilerek sakatlamayacağını söyleyen Durant ‘Bilerek bir şey yaptığını sanmıyorum. O biraz sakar. Yanlış anlamayın ama tüm uzun oyuncular gibi..’ dedi.
Zaza da ‘Russell’ın yaptığı yorumlar kesinlikle çocukça. Konumuz bu değil’ diye açıklama yaptı.
Şu bir gerçek ki, bundan sonra Zaza’nın içinde bulunduğu ve oyuncu sakatlanmasıyla son bulacak her pozisyon, bir şekilde Pachulia’nın üzerine kalacaktır...(NBAgünlükleri)
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