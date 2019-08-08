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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
08.08.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Kevin Durant: "Yok artık! Nasıl suçlarsınız..."

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Brooklyn Nets’le 164 milyon dolarlık sözleşme yapan Kevin Durant, geçen sezon çok tartışılan sakatlık dönemiyle ilgili konuştu.

Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haberler

Golden State Warriors’tan ayrılarak Brooklyn Nets’le 4 yıllık 164 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan Kevin Durant, “Geçen yılki final serisinde Warriors yönetimi oynaması yolunda baskı yaptığı için sakatlandı” iddialarına yanıt verdi.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından final serisinin beşinci maçına çıkan ancak daha devreyi tamamlayamadan aşil tendonu kopan Durant “Sakatlığının nedeni Warriors teknik heyeti miydi?” sorusuna “Yok artık. Warriors’ı nasıl suçlarsınız? Final serisinde oynamam için bana baskı yapıldığını iddia ediyorlar. Rehabilitasyon süresince kulüpten kimse bana tek bir kelime etmedi. Final serisi başladığında beşinci maçta oynamayı hedefliyordum. Kimse sakatlığımdan sorumlu değil. Basketbolda böyle şeyler oluyor” dedi.

Kevin Durant’in bu sezonun büyük kısmında forma giymesi beklenmiyor.

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Kevin Durant: Yok artık Nasıl suçlarsınız...

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