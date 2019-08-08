Kevin Durant: "Yok artık! Nasıl suçlarsınız..."
Brooklyn Nets’le 164 milyon dolarlık sözleşme yapan Kevin Durant, geçen sezon çok tartışılan sakatlık dönemiyle ilgili konuştu.
Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haberler
Golden State Warriors’tan ayrılarak Brooklyn Nets’le 4 yıllık 164 milyon dolarlık sözleşmeye imza atan Kevin Durant, “Geçen yılki final serisinde Warriors yönetimi oynaması yolunda baskı yaptığı için sakatlandı” iddialarına yanıt verdi.
Uzun bir sakatlık döneminin ardından final serisinin beşinci maçına çıkan ancak daha devreyi tamamlayamadan aşil tendonu kopan Durant “Sakatlığının nedeni Warriors teknik heyeti miydi?” sorusuna “Yok artık. Warriors’ı nasıl suçlarsınız? Final serisinde oynamam için bana baskı yapıldığını iddia ediyorlar. Rehabilitasyon süresince kulüpten kimse bana tek bir kelime etmedi. Final serisi başladığında beşinci maçta oynamayı hedefliyordum. Kimse sakatlığımdan sorumlu değil. Basketbolda böyle şeyler oluyor” dedi.
Kevin Durant’in bu sezonun büyük kısmında forma giymesi beklenmiyor.
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