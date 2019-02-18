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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Kevin Durant MVP seçildi - Kevin Durant kimdir?

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Kevin Durant MVP seçildi - Kevin Durant kimdir?

NBA All Star maçında 31 sayıyla oynayan Kevin Durant MVP seçildi. Sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi olan Kevin Durant’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kevin Durant kimdir?

Amerikalı profesyonel basketbolcu Kevin Wayne Durant, 29 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi. "Durantula" ve "KD" gibi lakapları bulun Kevin Durant, kariyeri boyunca bir kez NBA en değerli oyuncu ödülü'nü, dört kez NBA sayı kralı ödülünü, bir kez NBA yılın çaylağı ödülü'nü ve bir kez de Olimpiyat altın madalyası kazanmasının yanında beş kez All-Star karmasına, beş defa da NBA yılın en iyi beşi arasına girdi.

Lise kariyerinin ardından Texas Üniversitesi'nde bir sezon forma giyen Durant, buradaki çaylak sezonunda Naismith yılın kolej ligleri oyuncusu seçildi ve bu ödülü kazanan kolej tarihindeki ilk çaylak oyuncu oldu. Üniversite kariyerinin ardından 2007 NBA Seçmeleri'ne girdi. Greg Oden'ın ardından ikinci sıradan Seattle SuperSonics tarafından seçildi. Durant'in çaylak sezonunun ardından takımı SuperSonics Oklahoma şehrine taşındı ve adı Oklahoma City Thunder olarak değiştirildi. 2012 yılında takımıyla beraber kariyerinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükseldi, ancak Miami Heat'e beş maç sonunda 4-1 kaybettiler. 2016'da serbest kalan Durant, Thunder'dan ayrıldı ve iki yıllığına Golden State Warriors ile anlaştı.

Durant, basketbol kariyerinin dışında, Oklahoma şehrinde yaptığı çeşitli bağışlar ve yardımlarla da tanınır. 2012 yılında Thunderstruck adlı filmde baş rolü oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti.

 

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