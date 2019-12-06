'Keşke Drogba ve Sneijder, Galatasaray'da olsa...'

Mustafa Cengiz, ezeli rakiplere Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulunurken eski futbolcuları Wesley Sneijder ve Didier Drogba hakkında da konuştu.

İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o sözleri...

"Sizin rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ne kadar güçlüyse Galatasaray da o kadar güçlü olur. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz"

"Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa onlarla beraber yürüsek. Galatasaray çapında dünya çapında büyük takımlar her zaman 2-3 tane büyük yıldızlarla yürür ama mücadele eden gençler de olur"

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