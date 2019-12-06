'Keşke Drogba ve Sneijder, Galatasaray'da olsa...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz, ezeli rakiplere Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulunurken eski futbolcuları Wesley Sneijder ve Didier Drogba hakkında da konuştu.
İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o sözleri...
"Sizin rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ne kadar güçlüyse Galatasaray da o kadar güçlü olur. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz"
"Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa onlarla beraber yürüsek. Galatasaray çapında dünya çapında büyük takımlar her zaman 2-3 tane büyük yıldızlarla yürür ama mücadele eden gençler de olur"
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