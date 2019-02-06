Keşfet, ucuza al, yüksek kârla sat!
Galatasaray, ocak ayında uyguladığı transfer politikasından vazgeçmeyecek.
Sarı kırmızılılar, yaşlı ve pahalı yıldızlara kapıyı kapattı. Marcao ve Luyindama gibi başarıya aç genç yetenekler transfer edilerek hem kadronun yaş ortalaması düşürülecek hem de yüksek fiyatlara satılacak.
Galatasaray’ın ara transfer döneminde uyguladığı politika, geleceğe de ayna tutuyor... Halen yıllık 55 milyon Euro’ya yaklaşan oyuncu ücretleri bütçesi, gelecek sezon 45-50 Euro düzeyine çekilecek. Ayrıca, takımın yaş ortalaması düşürülecek. Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı Marcao (22) ve Luyindama (25) gibi genç yetenekleri keşfedip kadrosuna katarak hem yaş ortalamasını düşürmeyi hem de bu oyuncuları önümüzdeki yıllarda çok yüksek rakamlara satmayı hedefliyor. Bu iki oyuncunun bir başka özelliği, yıllık ücretlerinin düşük olması (Marcao 800 bin, Luyindama 1.2 milyon Euro).
Galatasaray, ocak ayında takımdan ayrılan Maicon’a 2.2, Serdar Aziz’e 2, Rodrigues’e 1.9 milyon Euro ödüyordu. Sarı kırmızılılar özellikle de Türkiye’yi son durak olarak görüp sadece para kazanmak için gelen yaşlı yıldızlara Florya’nın kapılarını kapatacak. Geçmişte birçok oyuncu, Galatasaray’da çok iyi para kazandıkları için, ‘kendine kulüp bul’ denildiği zaman sorun çıkarmış ve ayrılıkları pahalıya patlamıştı. Altyapıdan yetişen Ozan Kabak’ı 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a satan, Yunus Akgün için de Avrupa’dan çok sayıda teklif alan Galatasaray, futbol akademisine daha çok yatırım yapacak.
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