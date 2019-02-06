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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Keşfet, ucuza al, yüksek kârla sat!

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Keşfet, ucuza al, yüksek kârla sat!

Galatasaray, ocak ayında uyguladığı transfer politikasından vazgeçmeyecek.

Sarı kırmızılılar, yaşlı ve pahalı yıldızlara kapıyı kapattı. Marcao ve Luyindama gibi başarıya aç genç yetenekler transfer edilerek hem kadronun yaş ortalaması düşürülecek hem de yüksek fiyatlara satılacak.

Galatasaray’ın ara transfer döneminde uyguladığı politika, geleceğe de ayna tutuyor... Halen yıllık 55 milyon Euro’ya yaklaşan oyuncu ücretleri bütçesi, gelecek sezon 45-50 Euro düzeyine çekilecek. Ayrıca, takımın yaş ortalaması düşürülecek. Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı Marcao (22) ve Luyindama (25) gibi genç yetenekleri keşfedip kadrosuna katarak hem yaş ortalamasını düşürmeyi hem de bu oyuncuları önümüzdeki yıllarda çok yüksek rakamlara satmayı hedefliyor. Bu iki oyuncunun bir başka özelliği, yıllık ücretlerinin düşük olması (Marcao 800 bin, Luyindama 1.2 milyon Euro).

Galatasaray, ocak ayında takımdan ayrılan Maicon’a 2.2, Serdar Aziz’e 2, Rodrigues’e 1.9 milyon Euro ödüyordu. Sarı kırmızılılar özellikle de Türkiye’yi son durak olarak görüp sadece para kazanmak için gelen yaşlı yıldızlara Florya’nın kapılarını kapatacak. Geçmişte birçok oyuncu, Galatasaray’da çok iyi para kazandıkları için, ‘kendine kulüp bul’ denildiği zaman sorun çıkarmış ve ayrılıkları pahalıya patlamıştı. Altyapıdan yetişen Ozan Kabak’ı 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a satan, Yunus Akgün için de Avrupa’dan çok sayıda teklif alan Galatasaray, futbol akademisine daha çok yatırım yapacak.

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