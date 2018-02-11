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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriKerr'den tarihe geçen 250. galibiyet! Yeni rekor...
Basketbol Kerr'den tarihe geçen 250. galibiyet! Yeni rekor...
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Sıradaki Haber: Cedi ve LeBron Cavaliers'ı taşıdı

Basketbol
A.A
11.02.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Kerr'den tarihe geçen 250. galibiyet! Yeni rekor...

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Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr, 302 maçta 250 galibiyet elde ederek, bu rakama 346 karşılaşmada ulaşan Phil Jackson'ın NBA rekorunu kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'u 122-105 yenen Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr, lig tarihinde 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki mücadeleyi, 122-105'lik skorla ev sahibi Warriors kazandı.
2014-15 sezonunun başından bu yana Warriors'ın başantrenörlüğünü yapan Steve Kerr, 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör olarak NBA tarihine geçti. Kerr, 302 maçta 250 galibiyet elde ederek, bu rakama 346 karşılaşmada ulaşan Phil Jackson'ın NBA rekorunu kırdı.
Warriors'ı galibiyete 25 sayı kaydeden Klay Thompson, 17 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yapan Draymond Green ve 17 sayı, 8 asistle oynayan Stephen Curry taşıdı.
Spurs'te Kyle Anderson 20 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve LaMarcus Aldridge 20 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

- Anthony Davis'ten 44 sayı, 17 ribaunt

New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets deplasmanından 2 uzatma sonunda 138-128 galip ayrıldı.
Pelicans'ın all-star pivotu Anthony Davis, 44 sayı, 17 ribaunt, 6 top çalma ve 3 blokla "double double"a imza attı. Rajon Rondo ise 25 sayı, 12 asis, 10 ribauntla "triple double" yaptı.
Pelicans'ta 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle maçı tamamlayan Jrue Holiday ve 21 sayı, 16 ribaunt, 5 blok üreten Nikola Mirotic, galibiyette önemli rol oynadı.
Nets cephesinde Allen Crabbe'in 28 sayı, 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie'nin 24 sayı, 10 asist ve D'Angelo Russell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

- Sonuçlar
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 128-138 (uzatmada)
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 104-111
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 112-98
Chicago Bulls-Washington Wizards: 90-101
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 130-123
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 122-105
Phoenix Suns-Denver Nuggets: 113-123

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