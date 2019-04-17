Kerim Çalhanoğlu, Almanya U17'ye davet edildi!
İrlanda'nın ev sahipliğinde 3-19 Mayıs'ta düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Almanya Genç Milli Takımı'nın kadrosunda Türk asıllı 2 futbolcu da yer aldı.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamaya göre 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michael Feichtenbeiner, İrlanda'da mücadelede edecek 20 kişilik kadroyu duyurdu.
Feichtenbeiner kadroya, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan ve Hoffenheim forması giyen Kerim Çalhanoğlu ile Schalke 04'te oynayan Mehmet Can Aydin'i de dahil etti.
Kadroda ayrıca Hertha Berlin'in Macar teknik direktörü Pal Dardai'nin oğlu Marton Dardai de bulunuyor.
17 Yaş Altı Alman Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda 4 Mayıs'ta İtalya, 7 Mayıs'ta İspanya ve 10 Mayıs'ta Avusturya ile karşılaşacak.
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