Kerim Avcı'nın Süper Lig inancı tam!



Avcı, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 106 yıllık büyük bir camiaya gelmekten büyük gurur duyduğunu kaydetti. İlk maçına çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Kerim Avcı şunları aktardı:

"Çok tecrübeli bir kadronun içine geldim. Altay geçen sezonun 2. devresinde çok iyi çıkış yakalamıştı. Kaliteli kadromuz, taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlara imza atacak. Maç eksiğim var ancak antrenmansız değilim. Almanya'da özel çalışmalarımı hiç aksatmadım. Fiziksel olarak şu an yüzde 85'lerdeyim. Kendimi iyi hissediyorum ve oynayacak durumdayım. Gün geçtikçe daha iyi olacağım. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarımızın desteğiyle kısa sürede iyi sonuçlar gelecek. Kadro kalitemiz ortada. Hedefimiz öncelikle play-off hattı ancak şahsen Süper Lig’e doğrudan çıkacağımıza inanıyorum."