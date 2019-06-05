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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.06.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Kerim Alıcı, Beşiktaş yolunda! | Transfer haberleri...

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Kerim Alıcı, Beşiktaş yolunda! | Transfer haberleri...

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ile Beşiktaş’ın ilgilendiği öğrenildi.

Başakşehir’den ayrılıp siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’nın uzun süredir takip ettiği Kerim’i kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Geçen sezon ikiz kardeşi Barış Alıcı’nın Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından Kerim’in de yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor.

Lig kariyerinde 58 maça çıkıp 3 gol atan Kerim, alt yaş gruplarında 2 kez milli formayı terletti. Altınordu yönetiminin resmi bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki genç futbolcu için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’de görev aldığı dönemde şu an Roma’da forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder’i Altınordu’dan transfer ettirmişti.

Cengiz, Başakşehir’de Avcı yönetiminde tek sezon oynadıktan sonra İtalya’ya transfer olmuştu.

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Kerim Alıcı, Beşiktaş yolunda | Transfer haberleri...

Kerim Alıcı'yı yakından tanıyalım...

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