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Futbol
20.12.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!

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Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!

Tuzlaspor futbolcusu Kerem Şahin, Galatasaray maçında saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor forması giyen Kerem Şahin'in Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası müsabakasındaki saldırısı sebebiyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 20.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM ŞAHİN'nin 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Son Dakika | Kerem Şahin PFDKya sevk edildi

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