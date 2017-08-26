Kerem Demirbay'a dev kanca! İngilizler...

Alman Bild gazetesinin haberine göre Liverpool onun transferi için girişimlere başladı. Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sonra Kerem ile bir araya gelen Klopp'un yıldız oyuncuyla uzun uzun konuştuğu ve bu konuşmada onu Liverpool formasıyla görmek istediğini söylediği iddia edildi.

Dortmund'u çalıştırdığı dönemden genç takımda yer alan Kerem'i tanıyan Alman teknik adam Hoffenheim eşleşmesinden önce onun için şu sözleri kullanmıştı: "Onu beğeniyorum. Gelişme gösteren harika bir futbolcu."

Yaz döneminde Hoffenheim ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Kerem sözleşmesine bir de çıkış maddesi koydurmuştu. (Ajansspor)