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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.07.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Kerem Demirbay: "Leverkusen'de mutluyum, her maçı kazanmak için oynuyorum"

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Kerem Demirbay: "Leverkusen'de mutluyum, her maçı kazanmak için oynuyorum"

TSG Hoffenheim’den Bayer Leverkusen’e transfer olan Kerem Demirbay, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kerem Demirbay’ın formasını giydiği kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık maçında 4’üncü Lig ekiplerinden Wuppertal SV ile karşı karşıya geldi. Am Zoo Stadı’nda 2 bin 451 taraftar önünde oynanan mücadeleyi konuk Leverkusen, Karim Bellarabi, Kevin Volland, Lars Bender ve Joel Pohjanpalo golleriyle 4-0 kazandı.

Leverkusen’in yeni transferi Kerem Demirbay ilk 11’de başlayıp 45 dakikada sahada kaldığı maçta yaptığı iki asistle göz doldurdu. Mücadelede bir şutu direkten dönen Demirbay, karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında Volland ve 44’üncü dakikada Bender’in attığı gollerin asistini yaptı.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Peter Bosz as ve genç oyuncuların tamamına yakınına forma şansı verirken, Leverkusen U19 takımında görev alan Samed Onur da mücadeleye ilk 11’de başladı. Genç takım forması giyen Cem Türkmen de mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

KEREM DEMİRBAY: LEVERKUSEN’DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, Leverkusen forması giydiği için mutlu olduğunu ifade etti. 45 dakikada sahada kaldığını hatırlatan Demirbay, "Burada olduğum için sevinçliyim, mutluyum. Takım arkadaşlarımla da bugün 45 dakika oynadım. İyi bir maç oldu, sakatlanmadan tamamladık. Benim için çok iyi bir gün oldu" dedi.

Lige hazırlanmak için önlerinde 6 haftanın daha olduğuna dikkat çeken Demirbay, "İdmanlara henüz yeni başladık. Ligin başlamasına daha altı hafta var. Sezona başladıktan sonra önümüzü daha rahat göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kerem Demirbay: Leverkusende mutluyum, her maçı kazanmak için oynuyorum

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUM"

Wuppertal SV karşısındaki performansını da değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Ben her maçı kazanmak için oynuyorum. Benim için kazanmak her zaman ön planda. Özel ya da resmi maç ayırmadan her maçı kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada forma şansı bulan genç oyuncularla ilgili de konuşan Demirbay, "Sezona henüz yeni hazırlanıyoruz. Takım arkadaşlarımla iyi bir hazırlık dönemi geçirip, sakatlıklar yaşamadan Bundesliga’ya başlamayı hedefliyoruz. İnşallah da böyle olur. Genç oyuncular iyi. Henüz 16, 18 yaşında olanlar var. Allah onlara da iyi bir gelecek nasip eder inşallah" şeklinde konuştu.

TARAFTARDAN KEREM DEMİRBAY’A YOĞUN İLGİ

Karşılaşmayı izlemeye gelen Bayer Leverkusen taraftarları, yeni transfer Kerem Demirbay’a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, başarılı oyuncudan imza alıp, fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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