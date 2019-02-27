Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

Kupada aldığı sürpriz sonuçlarla dikkatleri üzerine toplayan Hatayspor, Galatasaray karşısında tur şansı arayacak. Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumunda oynadığı mücadelede 1-0 yenik durumdayken kaleci Ömer Alıcı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Hatayspor, karşılaşmayı 2-0 mağlup olarak tamamlamıştı. Peki, bugün tur şansı için varını yoğunu ortaya koyacak olan Hatayspor'un Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merakla beklenen karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da oynanacak mücadele, A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelede Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yardımcılıkları üstlenecek.

VAR Hakemi: Ali Şansalan, AVAR Hakemi: Bahattin Şimşek

İLK 11'LER

Hatayspor: Ömer Alıcı, Sadi, Soner, Mehmet Tayfun, Yasin Güreler, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan Karadeniz, Korkishko, Mirkan

Galatasaray: İsmail, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat

Yedekler: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil #HTYvGS

HATAYSPOR'DAN DOSTLUK YEMEĞİ

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Hatay Valisi Rahmi Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile her iki takımın yöneticileri ve teknik ekip katıldı.



Hatayspor Başkanı Maden, Galatasaray yöneticilerine Hatay yazılı mozaik hediye etti.

HATAYLILAR TUR BEKLİYOR

Hataylılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Hatayspor'un tur atlayarak adını yarı finale yazdırmasını istiyor.



Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla adını çeyrek finale yazdıran Hatayspor'un başarısı, Passolig kart satışlarına da yansıdı.



Yaklaşık bir ay önce 5 bin civarında olan bordo-beyazlı kulübün logosunu taşıyan Passolig kartlı taraftar sayısı, 15 bine yaklaştı.



Galatasaray ile yapılacak karşılaşmanın heyecanını yaşayan Hataylılar, dün satışa çıkan biletleri de kısa sürede tüketti.



Hatay'da esnaf olan Mehmet Deviren, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana Hatayspor'u çok sevdiğini ve her zaman desteklediğini söyledi.



Kentte takımlarının Galatasaray ile yapacağı maçtan dolayı çok heyecanlı olduklarını aktaran Deviren, "Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olmasından dolayı Passolig kart sayısı 15 bine yaklaştı. Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olması bize büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattı." diye konuştu.



Deviren, takımlarının turu atlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nı almasını temenni etti.



Berber Cuma Karaahmetli de Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olmasından dolayı şehirde ayrı bir hava estiğini dile getirdi.



Karaahmetli, çarşamba günü oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçının karnaval havasında geçmesini dileyerek, galibiyet elde etmek istediklerini söyledi.



31 Asi Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Songül Taşdelen ise takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği başarılar ve taraftarlarına yaşattığı mutluluklar için kulüp yönetimine, teknik heyete ve sporculara teşekkür etti.



Taşdelen, taraftarlar olarak çarşamba günü takımlarını sonuna kadar destekleyeceklerini belirtti.



Öte yandan, Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, dün satışa sunulan Galatasaray maçı biletlerinin kısa süre içinde tükendiği belirterek, taraftarların gösterdiği ilgiye teşekkür edildi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Spor Toto Süper Lig'de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.



25. YARI FİNALİN PEŞİNDE



Galatasaray, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı.

Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.