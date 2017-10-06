Kendisini en çok o konuşturdu! Quaresma...

Beşiktaş maçta yenilen taraf olmasına rağmen medyada toplamda 59 bin 554 habere konu olarak listenin ilk sırasına yerleşti. Siyah beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi’nde art arda gösterdiği başarılarla da adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe Süper Lig’in 7 haftasında 10 puan kaybetti

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Beşiktaş maçında aldığı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi. Sarı lacivertliler tam toparlanmışken Akhisar yenilgisi ile ağır darbe aldı. Tüm umutlarını Galatasaray ile oynanacak derbiye saklayan Fenerbahçe, Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre 51 bin 441 haberde yer alarak listedeki ikinci isim oldu.

Süper Lig’in en istikrarlı takımı Galatasaray!

Süper Lig'de bu sezon sergilediği başarılı performansla sarı kırmızılı takım, ligin en istikrarlı takımı olarak anıldı. Oynadığı maçlarda henüz hiç mağlup olmayan takımda, Teknik direktör Igor Tudor’un başlangıç kadrosunda 9 futbolcudan vazgeçmemesi dikkat çekti. Bu ay adından başarılarıyla söz ettiren Galatasaray, 42 bin 569 haberle medyada en çok konuşulan üçüncü futbol takımı oldu. (Fanatik)

Kulüp yöneticilerinin açıklamaları listeyi belirledi

Medyada her daim adından söz ettiren Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu ayda medyada en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu. Olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ardından yaptığı açıklamalarda Quaresma'ya yaptığı davranışı yakıştıramadığını, Caner Erkin’ e yapılanların ayıp olduğunu, Beşiktaş’ın iki sene üst üste şampiyon olunca üçüncü kez şampiyonluğunun engellenmesi gereken bir kulüp gibi görülmeye başladığına vurgu yaptı. Fikret Orman yaptığı açıklamalarla ay boyunca adından söz ettirerek listenin ilk sırasında yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin kötü gidişi hakkında yaptığı yorumlar ile 4 bin 106 habere konu olarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Üçüncü sıradaki isim ise 3 bin 601 haberler, şimdilerde Galatasaray’ın iyi gidişinin mutluluğunu yaşayan ve gazetelere çeşitli demeçler veren Dursun Özbek oldu.

Teknik direktörler aldıkları cezalar ile anıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Şenol Güneş'e 1 maç men ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Olaylı maç ve aldığı cezalar sonrası çok konuşulan Güneş, toplam da 14 bin 330 haberde adından söz ettirdi.

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı raporda 12 bin 35 haber ile listenin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor ile oynan maçta hakeme tepki göstermiş ve maçın ardından yanına giderek tepkisini sürdürmüştü. Bu davranışıyla PFDK’ya sevk edilen Kocaman’ın şimdilerde 3-5 maç ceza alacağı konuşuluyor.

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Zirvedeki isim Ricardo Quaresma oldu

5 kırmızı kartın çıktığı ve 2 penaltı kararının verildiği Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi “Kırmızı gece” olarak anıldı. Aldığı çift sarı kartla otomatik olarak bir maç oynamayacak olan Ricardo Quaresma, Valbuena'ya yaptığı hareket ve ardından Mehmet Ekici'ye gösterdiği sert müdahale ile gündeme oturdu. Sadece maçlarda verdiği tepkilerle değil, aynı zamanda Konyaspor ile oynanan maçtaki golü ve attığı diğer gollerle de adından söz ettirdi. Quaresma, yaptıkları ile ay boyunca 9 bin 997 haberde yer alarak zirvedeki isim oldu.

Hücumdaki en etkili isim Cenk Tosun

Beşiktaş'ın son 2 sezonda hücumdaki en etkili ismi olarak anılan Cenk Tosun, transfer sezonunda gelen teklifleri geri çevirerek siyah beyaz formayla devam etmeyi tercih etmişti. Beşiktaşlı oyuncu hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde göstermiş olduğu performans ile Avrupa ekiplerinin gözdesi haline geldi. İspanyol ve İngiliz takımları tarafından takip edilen oyuncuya, 20 milyon Euro teklif edildiği konuşuluyor. Adından başarılı oyunculuğu ile söz ettiren Tosun, toplamda 9 bin 996 haberle listedeki yerini aldı.