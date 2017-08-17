KENDİNİ AŞTI! 590 GÜNDE 7 KUPA

2001-2006 yıllarında Real Madrid forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan Zidane, bu hafta içinde Barcelona’yı iki maçta da mağlup ederek kazandıkları İspanya Süper Kupası’yla Madrid ekibindeki teknik direktörlük kariyerinde 590 güne 7 kupa sığdırdı. Geçen yıl ocak ayında Madrid temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, eflatun-beyazlı ekipteki ilk kupa zaferini görevindeki dördüncü ayında UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak yaşadı. Atletico Madrid’i penaltı atışlarıyla geçen Real Madrid, ağustos ayında da UEFA Süper Kupa maçında Sevilla’yı 3-2’lik skorla mağlup etti.

Zidane, İspanyol temsilcisindeki ilk yılını aralık ayında Japonya’nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı da kazanarak kapadı. Real Madrid’deki ikinci yılında sekiz ayı geride bırakan Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa’daki şampiyonluk unvanını korurken, La Liga’yı da Barcelona’nın önünde zirvede tamamladı.

Del Bosque’yi yakaladı

Real Madrid’in müzesine 7 kupa kazandıran Zinedine Zidane, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı dört isimden biri oldu. 1960-1974 yılları arasında 9’u La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Miguel Munoz’un ilk sırada yer aldığı listede, dört kez takımın başına geçen Luis Molowny 8 kupayla ikinci, bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Vicente Del Bosque ve Zidane 7 kupayla üçüncü durumda bulunuyor.

13 maça 1 kupa

Başkent ekibiyle göreve geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 90 karşılaşmaya çıkan Zidane, yaklaşık her 13 maçta bir kupa sevinci yaşadı. Real Madrid kariyerine 9 Ocak 2016 tarihindeki 5-0’lık Deportivo galibiyetiyle başlayan Fransız teknik adam, 19 ayda çıktığı 90 maçta 68 galibiyet, 15 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı. Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 252 gol atıp kalesinde 93 gol görürken, Zidane da yüzde 75.56’lık galibiyet oranıyla başarılı bir performans ortaya koydu.

Final kaybetmedi

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, takımıyla çıktığı hiçbir kupa finalini kaybetmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Atletico Madrid ve Juventus, UEFA

Süper Kupa finallerinde Sevilla ve Manchester United, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda da Japonya’nın Kashima Antlers takımı karşısında kazanan taraf olan 45 yaşındaki Zidane, teknik direktörlük kariyenin ilk İspanya Süper Kupası’nı havaya kaldırdı. Fransız çalıştırıcı, Real Madrid’de forma giydiği dönemde 2001 ve 2003 yıllarında İspanya Süper Kupası’nı kazanmıştı.

Barcelona’yı durdurdu

Brezilyalı Neymar’ın Paris Saint-Germain takımına gitmesiyle en önemli gol silahlarından birini kaybeden Barcelona, büyük çekişmeye sahne olan "El Clasico"da uzun süre sonra ilk kez gol atamadı. İlk maçı 3-1, rövanşı da 2-0 kaybeden Katalan temsilcisi, Real Madrid karşısında 25 maç sonra ilk kez rakip fileleri havalandıramadı.

İspanya Süper Kupa’da 17 maça çıkan ve 13 gol atarak organizasyonun en skorer ismi olan Arjantinli futbolcu Messi, ilk kez bu kupada Real Madrid ile oynadıkları bir mücadelede suskun kaldı.