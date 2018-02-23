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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol Haberleri'Kendini affettirmesi gerekli'
Futbol 'Kendini affettirmesi gerekli'
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Sıradaki Haber:Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme! Bayern Münih...

Futbol
23.02.2018 - 19:06, Son Güncelleme:

'Kendini affettirmesi gerekli'

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Galatasaray'ın Bursaspor ile oynayacağı mücadele öncesi gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

Ligde bu hafta Galatasaray ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar: 

Galatasaray şampiyonluk yolunda kendi adına en kritik maçlardan birine çıkıyor. Kimse bu 90 dakikayı önemsiz ve değersiz görmesin. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Galatasaray'ın " Ben bu yarışta varım ve iddialıyım" demesi adına Bursaspor'u net bir oyun, skor ile yenmesi gerekli. Galatasaray aslında 21.şampiyonluk hedefi adına kader niteliği taşıyan maçlardan birine çıkıyor. Galatasaraylı olan kimse Düşünmek dahi istemez ama olası bir puan kaybı halinde sarı kırmızılı takım yarışa havlu atar. İşte bu kadar önemli bu 90 dakika...

Belhanda için bence bu akşamki maç ayrıca önemli. 3-0 sona eren Antalyaspor maçının 90.dakikasında gördüğü kırmızı kartın faturasını Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kaybettiği 3 puanla ödedi. Çünkü Kasımpaşa'da Tolga değil Belhanda oynasa Galatasaray o maçı ilk yarıda kopartır ve kazanırdı.
Bence bu akşam özellikle Fatih Terim'in gözü Belhanda'da olacaktır. Belhanda'nın, Galatasaray'daki geleceği ve yıldızım mesajı vermek adına bu akşam ekstra oynaması, kendini affettirmesi gerekli!

Şimdi Galatasaray'ın, bu sezon deplasman karnesi ortada... Ligde şampiyonluk hedefine ulaşması adına Galatasaray'ın iç saha maçlarını sıfır hata ve yüzde 100 başarı ile kapatması şart. Ayrıca Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçını arkasına yaslanıp rahat rahat izlemesi adına kazanması gerekli. Bir de Muslera artık kalede güven vermeli. Galatasaray'ın Kasımpaşa yenilgisinden sonra Bursaspor'u mağlup etmesinden daha çok net skor ve üstün futbolla şampiyonluk inancını camia, taraftarına aşılayan bir oyun ortaya koyması gerekiyor.

Bir de dipnot olsun...

Fatih Terim bu takıma sadece Teknik Direktörlük yapmıyor. İçeride sayısız sorun, problemle boğuşuyor. Ama Fatih hocadan Galatasaray taraftarı o hırsını, kazanma mücadelesini, şampiyonluğa olan inancını bekliyor

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