'Kendini affettirmesi gerekli'
Galatasaray'ın Bursaspor ile oynayacağı mücadele öncesi gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.
Ligde bu hafta Galatasaray ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalar:
Galatasaray şampiyonluk yolunda kendi adına en kritik maçlardan birine çıkıyor. Kimse bu 90 dakikayı önemsiz ve değersiz görmesin. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Galatasaray'ın " Ben bu yarışta varım ve iddialıyım" demesi adına Bursaspor'u net bir oyun, skor ile yenmesi gerekli. Galatasaray aslında 21.şampiyonluk hedefi adına kader niteliği taşıyan maçlardan birine çıkıyor. Galatasaraylı olan kimse Düşünmek dahi istemez ama olası bir puan kaybı halinde sarı kırmızılı takım yarışa havlu atar. İşte bu kadar önemli bu 90 dakika...
Belhanda için bence bu akşamki maç ayrıca önemli. 3-0 sona eren Antalyaspor maçının 90.dakikasında gördüğü kırmızı kartın faturasını Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kaybettiği 3 puanla ödedi. Çünkü Kasımpaşa'da Tolga değil Belhanda oynasa Galatasaray o maçı ilk yarıda kopartır ve kazanırdı.
Bence bu akşam özellikle Fatih Terim'in gözü Belhanda'da olacaktır. Belhanda'nın, Galatasaray'daki geleceği ve yıldızım mesajı vermek adına bu akşam ekstra oynaması, kendini affettirmesi gerekli!
Şimdi Galatasaray'ın, bu sezon deplasman karnesi ortada... Ligde şampiyonluk hedefine ulaşması adına Galatasaray'ın iç saha maçlarını sıfır hata ve yüzde 100 başarı ile kapatması şart. Ayrıca Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe maçını arkasına yaslanıp rahat rahat izlemesi adına kazanması gerekli. Bir de Muslera artık kalede güven vermeli. Galatasaray'ın Kasımpaşa yenilgisinden sonra Bursaspor'u mağlup etmesinden daha çok net skor ve üstün futbolla şampiyonluk inancını camia, taraftarına aşılayan bir oyun ortaya koyması gerekiyor.
Bir de dipnot olsun...
Fatih Terim bu takıma sadece Teknik Direktörlük yapmıyor. İçeride sayısız sorun, problemle boğuşuyor. Ama Fatih hocadan Galatasaray taraftarı o hırsını, kazanma mücadelesini, şampiyonluğa olan inancını bekliyor
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